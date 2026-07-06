Mondial 2026 : Mbappé victime d'attaque raciste d'une sénatrice paraguayenne

La qualification de la France pour la suite de la Coupe du monde 2026 continue de provoquer de vives réactions au Paraguay. Quelques heures après la rencontre, la sénatrice Celeste Amarilla a publié sur le réseau social X une série de propos visant Kylian Mbappé, déclenchant une nouvelle polémique autour de déclarations largement qualifiées de racistes.

La tension née de l’élimination du Paraguay ne s’est pas arrêtée au coup de sifflet final. La parlementaire paraguayenne Celeste Amarilla a directement pris pour cible l’attaquant français du Real Madrid, lui reprochant de ne pas avoir salué le gardien paraguayen Orlando Gill à l’issue de la rencontre remportée par les Bleus. Ses publications, diffusées sur X, ont rapidement circulé bien au-delà des frontières paraguayennes.

Des propos visant directement Kylian Mbappé

Dans son message, Celeste Amarilla multiplie les attaques personnelles contre l’international français. La sénatrice emploie notamment des références à ses origines familiales et à sa couleur de peau, tout en remettant en cause sa nationalité française. Elle critique également son attitude durant la rencontre et estime qu’il aurait dû être provoqué par les joueurs paraguayens après le match.

« Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français », écrit notamment l’élue dans un message contenant plusieurs insultes et propos dénigrants.

« Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », peut-on lire sur X dans une série de tweets.

Ces déclarations ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes et observateurs les qualifiant de racistes. Au moment de la publication de ces propos, aucune réaction officielle de Kylian Mbappé, de la Fédération française de football (FFF) ou du Real Madrid n’avait été rendue publique.

La polémique trouve son origine dans un geste reproché au capitaine français. Selon plusieurs médias paraguayens, Celeste Amarilla lui reproche de ne pas avoir serré la main d’Orlando Gill après la rencontre, un comportement qu’elle juge irrespectueux.

Une nouvelle controverse après les propos de José Luis Chilavert

Cet épisode intervient quelques jours seulement après une autre polémique impliquant une personnalité paraguayenne. Avant la rencontre entre la France et le Paraguay, l’ancien gardien international José Luis Chilavert avait provoqué un tollé en qualifiant la sélection française d’« équipe d’Afrique ».

Ces déclarations avaient été dénoncées par la Fédération française de football, qui les avait qualifiées d’inacceptables. Elles avaient également suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias internationaux.

L’affaire impliquant Celeste Amarilla relance ainsi les débats autour des discours visant les joueurs français pendant cette Coupe du monde.

Aucune réaction officielle pour le moment

À ce stade, les propos de la sénatrice paraguayenne restent visibles sur son compte X et continuent d’alimenter les discussions en ligne. Aucune procédure officielle n’a été annoncée à ce stade à l’encontre de l’élue, tandis que les instances du football français ne se sont pas encore exprimées publiquement sur cette nouvelle polémique.

Les prochains jours permettront de savoir si la Fédération française de football ou Kylian Mbappé décideront de réagir officiellement à ces déclarations, alors que la sélection française poursuit son parcours dans le Mondial 2026.