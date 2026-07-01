Mondial 2026 : Rudi Garcia tacle les équipes africaines sans les citer, après Belgique-Sénégal

Une remontada à quatre minutes de la fin a suffi à faire déraper les propos du sélectionneur belge. Rudi Garcia, dont l’équipe a renversé le Sénégal (3-2 après prolongation) en huitièmes de finale du Mondial 2026, a livré une analyse tranchée sur l’effondrement tactique de son adversaire, évoquant sans les nommer un profil d’équipes qui perdrait sa structure en fin de match.

Une remontée en cinq minutes

Menée 2-0 jusqu’à la 86e minute, la Belgique a d’abord réduit l’écart grâce à Romelu Lukaku, avant que Youri Tielemans n’égalise trois minutes plus tard. Ce dernier a scellé la qualification belge en transformant un penalty au terme de la prolongation, écartant la séance de tirs au but. Le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, a réagi avec retenue face à l’élimination de son équipe, contrairement à son homologue belge.

Une charge sur un profil d’équipes, sans nom cité

Face aux médias, Garcia a justifié la remontée de son équipe par un choix tactique qu’il dit avoir anticipé chez le Sénégal : reculer et défendre son avance plutôt que de continuer à imposer son jeu. Il a formulé ce constat par une généralisation qui vise implicitement un profil d’équipes, sans jamais préciser lesquelles. « On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match », a-t-il déclaré, ajoutant que ce choix défensif à 2-0 constituait selon lui une erreur.

L’ancien entraîneur de l’AS Roma, de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais a désigné le but de Lukaku, ramenant le score à 2-1, comme le moment ayant fait basculer psychologiquement la rencontre. Le sélectionneur belge n’a cité aucun continent ni aucune sélection en particulier, laissant son propos ouvert à interprétation sur les équipes qu’il visait réellement.

Une pique adressée au coaching adverse

Au-delà de l’analyse tactique, Garcia a également ironisé sur son propre banc, se promettant de ne jamais reproduire l’erreur qu’il reproche à son adversaire du soir en cas d’avance similaire à l’avenir. Cette sortie tranche avec le ton habituellement mesuré des techniciens en zone mixte après une qualification aussi spectaculaire, et intervient alors que la Belgique avait déjà connu un scénario comparable en 2018, où elle avait renversé le Japon après avoir été menée 2-0.

Les Diables Rouges affronteront en quarts de finale le vainqueur du match entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine, dont l’issue reste à déterminer. Garcia a par ailleurs évoqué son souhait de retrouver Edin Dzeko, joueur qu’il avait dirigé à l’AS Roma et potentiel adversaire selon l’issue de cette rencontre.