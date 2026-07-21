EA Sports FC 27 : Mbappé savoure son come-back en couverture après 4 ans d'absence

Kylian Mbappé figure de nouveau sur la jaquette d’un jeu vidéo de football, quatre ans après sa dernière apparition. L’attaquant du Real Madrid a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi, accompagnant l’annonce d’un message court : « Je suis de retour ».

Un retour qui suit une performance marquante au Mondial

Mbappé n’était plus apparu sur une jaquette depuis FIFA 23, dernier opus sorti sous la licence FIFA avant qu’Electronic Arts ne rebaptise sa franchise EA Sports FC. Cette annonce intervient quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, où l’attaquant a inscrit dix buts et remporté le Soulier d’or du tournoi, un facteur mis en avant par EA Sports pour justifier son retour en couverture.

Entre 2020 et 2023, le joueur avait enchaîné trois éditions consécutives sous licence FIFA, avant que d’autres visages n’occupent cette place lors du passage à la marque EA Sports FC : Erling Haaland pour FC 24, Jude Bellingham pour FC 25, puis Zlatan Ibrahimović pour l’édition Ultimate de FC 26. Son retour marque donc sa toute première apparition sous la nouvelle bannière.

Une révélation qui lance une semaine d’annonces

Selon EA Sports, cette couverture ouvre une série de communications autour du jeu. Un premier aperçu du gameplay est attendu ce jeudi 23 juillet sur YouTube, une date qui devrait marquer la présentation officielle du titre dans son ensemble.

Le joueur, cité dans un communiqué relayé par plusieurs médias spécialisés, a salué cette distinction : « c’est un honneur de poursuivre cette relation avec la licence« , aurait-il déclaré à propos de cette première apparition sous le label EA Sports FC. Mbappé n’apparaîtra pas seulement sur l’édition Ultimate : il sera également l’ambassadeur de la version mobile du jeu, EA Sports FC Mobile, ce qui laisse penser qu’un autre joueur serait choisi pour l’édition Standard. Jeff Sharma, vice-président en charge de la stratégie de la franchise chez EA Sports, aurait de son côté déclaré que « ses performances en club et en sélection en font l’un des joueurs marquants de sa génération ».

Une date de sortie encore non confirmée

Aucune date de sortie officielle n’a pour l’instant été communiquée par l’éditeur américain. Des fuites récentes évoquent toutefois un lancement le 25 septembre, avec un accès anticipé dès le 18 septembre pour les acheteurs de l’édition Ultimate. Ces informations restent à ce stade non confirmées par EA.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Mbappé a terminé meilleur buteur de LaLiga lors de ses deux saisons espagnoles et a remporté le Soulier d’or de la Ligue des champions 2025/26 avec quinze buts. Les prochains jours devraient apporter davantage de précisions sur les nouveautés de gameplay, les modes de jeu Carrière et Ultimate Team, ainsi que sur l’éventuelle confirmation de la date de sortie.