Netanyahou réprimandé par sa femme Sara pour une place VIP au stade Maccabiades

Une scène de tension inhabituelle a éclaté dans la loge officielle du Teddy Stadium à Jérusalem, lors de la cérémonie d’ouverture des Maccabiades. Sara Nétanyahou, épouse du Premier ministre Benjamin Nétanyahou, s’en est prise publiquement à lui et à son entourage au sujet de son accès à l’espace protocolaire, selon le journaliste de la Chaîne 13 Michael Shemesh.

Incident survenu alors que Benjamin Nétanyahou venait de prononcer un discours devant les athlètes juifs rassemblés pour l’événement. Sara Nétanyahou lui aurait reproché, devant de nombreux témoins, de l’avoir contrainte à se disputer avec le personnel de sécurité pour rejoindre la tribune officielle.

Une altercation prolongée devant les caméras

Les échanges se seraient étalés sur plusieurs minutes, selon le récit rapporté par la Chaîne 13. Sara Nétanyahou aurait déclaré à son mari : « À cause de toi, je me suis disputée avec des gens ici. Tu m’as forcée à me disputer avec des gens. » Elle se serait ensuite tournée vers les conseillers du Premier ministre pour leur demander des comptes sur son escorte, affirmant selon des témoins avoir été bousculée faute d’accompagnement adapté.

Le journaliste Uri Misgav a diffusé sur Facebook une séquence filmée après le pic de la dispute, montrant l’épouse du Premier ministre visiblement agitée dans la loge VIP, échangeant encore avec son mari et le personnel présent.

Un nouvel épisode dans une série de controverses

Incident qui relance l’attention médiatique sur le comportement de Sara Nétanyahou envers le personnel et les collaborateurs de son mari. En 2016, un tribunal du travail israélien avait accordé 170 000 shekels à Meni Naftali, ancien intendant de la résidence officielle du Premier ministre, après avoir jugé que Sara Nétanyahou l’avait soumis à des abus et humiliations répétés durant son emploi. Stade inauguré en 1991 et doté depuis d’un nouveau complexe VIP dans la tribune ouest, accueillant régulièrement les cérémonies d’ouverture des Maccabiades. Ni le bureau du Premier ministre ni Sara Nétanyahou n’ont pour l’heure réagi publiquement aux propos qui lui sont attribués.