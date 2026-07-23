Nigéria: comment un proche de Davido a failli se suicider après l'échec de son mariage

Le producteur de musique Ubi Franklin, proche collaborateur de Davido, a révélé avoir envisagé de mettre fin à ses jours après l’échec de son mariage avec l’actrice de Nollywood Lilian Esoro. Dans une vidéo récemment publiée en ligne, le professionnel de l’industrie musicale est revenu sur cette période qu’il décrit comme l’une des plus difficiles de sa vie.

Selon son témoignage, les difficultés ont commencé bien avant la célébration de leur union. Il raconte que son ex-épouse aurait manifesté à deux reprises des hésitations après leurs fiançailles, provoquant chez lui une profonde détresse émotionnelle. Ubi Franklin affirme avoir été humilié lorsqu’un dîner organisé après sa demande en mariage s’est déroulé sans la présence de Lilian Esoro, qui aurait quitté les lieux après avoir rendu sa bague.

Des doutes avant le mariage

Dans son récit, Ubi Franklin explique avoir rencontré Lilian Esoro le 4 janvier 2015 avant de la demander en mariage le 19 mars de la même année. Malgré plusieurs épisodes de doute attribués à l’actrice, le couple a finalement poursuivi les préparatifs et célébré son mariage en novembre 2015.

Le producteur affirme avoir traversé une succession de moments difficiles avant cette union. Il rapporte que son épouse lui aurait rendu sa bague à plusieurs reprises avant de revenir sur sa décision quelques semaines plus tard. « C’était encore une montagne russe émotionnelle », résume-t-il en évoquant cette période.

Selon ses déclarations, la rupture de leur mariage a ensuite provoqué une souffrance psychologique profonde. Il raconte avoir conduit jusqu’au troisième pont continental de Lagos avec l’intention de mettre fin à ses jours, avant d’en être empêché par un membre de sa famille. « Mon cousin est venu me sauver », affirme-t-il, ajoutant avoir traversé plusieurs épisodes similaires.

Un divorce prononcé en 2021

Ubi Franklin assure aujourd’hui entretenir une relation apaisée avec Lilian Esoro. Il explique que les deux anciens époux assurent ensemble l’éducation de leur fils et continuent de participer aux événements importants de sa vie. « Nous sommes de très bons amis », déclare-t-il.

Pour rappel, Ubi Franklin et Lilian Esoro se sont mariés en novembre 2015 avant de se séparer environ un an plus tard. Après plusieurs années de procédure judiciaire, leur divorce a été officiellement prononcé par la Haute Cour d’Abuja le 28 janvier 2021.

Cette prise de parole s’inscrit dans la continuité de précédentes confidences. En 2021, le producteur avait déjà indiqué que son mariage était resté fragile dès la période des fiançailles et avait reconnu avoir sombré dans une profonde dépression après leur séparation. Le couple partage aujourd’hui la garde de leur fils.

Figure connue de l’industrie musicale nigériane, Ubi Franklin est le fondateur du label Made Men Music Group (Triple MG) et collabore depuis plusieurs années avec Davido sur des questions liées à la gestion de ses activités. Dans son témoignage, il estime désormais que cette épreuve lui a appris à tourner la page sans nourrir de ressentiment envers son ex-épouse, affirmant que leur fils reste « le plus beau cadeau » issu de cette relation.