Vinicius Jr aurait subi une opération esthétique du menton, selon la presse brésilienne

Vinicius Jr se serait fait poser des fillers pour remodeler son menton, dans une clinique de Goiânia, au Brésil. L’intervention aurait eu lieu au lendemain de l’élimination de la Seleção en Coupe du monde 2026, selon le site brésilien TMC Esporte.

Une procédure attribuée à un dermatologue brésilien

Le site TMC Esporte attribue l’intervention au dermatologue Alessandro Alarcão, exerçant à Goiânia. Il s’agirait d’une harmonisation faciale, technique qui consiste à injecter des produits de comblement pour redessiner le contour du menton et de la mâchoire. Le procédé ne relève donc pas d’une chirurgie invasive classique, mais d’un acte esthétique ambulatoire, de plus en plus répandu chez les athlètes de haut niveau sud-américains.

Aucune déclaration officielle n’a pour l’instant été communiquée ni par l’attaquant du Real Madrid, ni par son entourage. Le club madrilène n’a pas non plus réagi publiquement à ces informations.

Un changement d’apparence qui alimente les réseaux sociaux

Des images montrant le joueur avec un visage sensiblement différent circulent depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux, relayées notamment par des proches du footballeur. Plusieurs internautes ont dit avoir eu du mal à le reconnaître sur ces clichés. Un utilisateur a résumé la réaction générale en écrivant que son cerveau n’arrivait pas à admettre qu’il s’agissait bien de Vinicius Jr.

La physionomie du joueur, et en particulier son menton, avait fait l’objet de critiques et de moqueries récurrentes pendant le Mondial disputé cet été. Cette pression médiatique et populaire pourrait constituer, selon plusieurs observateurs brésiliens, l’un des éléments déclencheurs de cette démarche esthétique.

Une Coupe du monde achevée sur une élimination

Le Brésil a quitté la compétition avant les étapes finales, mettant un terme à une campagne durant laquelle Vinicius Jr avait inscrit quatre buts, dont un doublé face à l’Écosse. L’attaquant devra désormais préparer sa reprise avec le Real Madrid, sans date de retour officiellement communiquée à ce stade.

Le club merengue traverse une période de reconstruction sous la houlette de José Mourinho, récemment nommé à la tête de l’équipe, après deux saisons consécutives sans trophée majeur. Le mercato estival du Real Madrid a déjà vu l’arrivée de plusieurs recrues, dont le champion du monde espagnol Marc Cucurella.

L’opération esthétique de Vinicius Jr, si elle venait à être confirmée, s’inscrirait dans une pratique déjà documentée chez d’autres sportifs de haut niveau au Brésil, où l’harmonisation faciale s’est largement développée ces dernières années au-delà du seul cercle des célébrités du divertissement.