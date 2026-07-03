Une nouvelle étape de l’enquête allemande sur le sabotage des gazoducs Nord Stream ravive les tensions entre Moscou et Kiev. Au lendemain de l’inculpation par le parquet fédéral allemand d’un ressortissant ukrainien soupçonné d’avoir participé aux explosions de 2022, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé vendredi que cette décision confirmait les accusations portées par la Russie depuis le début de l’affaire.

L’inculpation allemande relance les accusations du Kremlin

Dmitri Peskov a estimé que les poursuites engagées par la justice allemande confortaient la position défendue par la Russie depuis les explosions qui ont frappé les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique.

Le porte-parole du Kremlin a déclaré que cette affaire démontrait, selon Moscou, « l’implication du régime de Kiev et de l’État ukrainien dans des activités terroristes et dans une attaque terroriste contre des infrastructures critiques de l’Union européenne ».

Il a également appelé les États membres de l’Union européenne à prendre cette affaire en considération lorsqu’ils examineront les perspectives d’adhésion de l’Ukraine et l’évolution de leurs relations avec Kiev.

Ces déclarations interviennent au lendemain de l’annonce du parquet fédéral allemand, qui a inculpé le ressortissant ukrainien Serhii K. Les procureurs allemands l’accusent d’avoir participé au sabotage des gazoducs pour le compte d’organismes étatiques ukrainiens. Les accusations devront désormais être examinées par la justice, et aucune décision judiciaire définitive n’a encore été rendue.

Une infrastructure stratégique frappée en 2022

Les explosions survenues en septembre 2022 avaient endommagé plusieurs conduites des gazoducs Nord Stream, reliant la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique.

Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, Nord Stream 1 constituait l’un des principaux axes d’acheminement du gaz russe vers l’Allemagne. Le sabotage avait provoqué l’arrêt définitif de cette infrastructure énergétique majeure et alimenté de nombreuses spéculations sur les responsables de l’opération.

Depuis les premières heures de l’enquête, les autorités russes soutiennent que Kiev est impliqué dans ces explosions, une accusation rejetée par l’Ukraine. Les investigations menées par plusieurs pays européens se poursuivent depuis près de quatre ans.

L’enquête entre dans une nouvelle phase

L’inculpation annoncée par le parquet fédéral allemand marque une nouvelle étape judiciaire dans ce dossier sensible. Les procureurs estiment disposer d’éléments permettant de poursuivre Serhii K., sans que cette procédure ne constitue un jugement sur sa culpabilité.

La réaction du Kremlin montre que Moscou entend utiliser cette évolution judiciaire pour renforcer ses accusations contre Kiev et interpeller les dirigeants européens sur les conséquences politiques de cette affaire, notamment dans le débat sur les relations entre l’Union européenne et l’Ukraine.

La procédure engagée en Allemagne doit désormais suivre son cours devant les juridictions compétentes, tandis que les investigations sur les circonstances et les éventuelles responsabilités dans le sabotage des gazoducs Nord Stream restent ouvertes.