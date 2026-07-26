Olise recalé, Diomandé retenu : Mourinho impose sa vision au Real Madrid

Le Real Madrid a définitivement écarté la piste Michael Olise ce week-end pour finaliser l’arrivée de Yan Diomandé. Selon les informations du quotidien AS, les dirigeants madrilènes s’estimaient avoir été induits en erreur sur la faisabilité du dossier de l’international français avant de se tourner vers l’ailier ivoirien du RB Leipzig.

L’accord entre les deux clubs porterait sur une somme à trois chiffres, les estimations variant entre 100 et 130 millions d’euros selon les sources et les bonus inclus. Diomandé, âgé de 19 ans, aurait déjà donné son accord personnel pour rejoindre l’Espagne et devrait s’envoler vers Madrid dans les prochains jours afin d’y passer sa visite médicale, avant de signer un bail courant jusqu’en 2031.

Un profil taillé pour Mourinho

Ce choix reflète les exigences fixées par José Mourinho à sa direction sportive. L’entraîneur portugais souhaiterait disposer d’une vitesse d’exécution accrue sur les côtés de l’attaque, une qualité que Diomandé, auteur d’une Coupe du monde remarquée avec la Côte d’Ivoire, incarnerait particulièrement bien. Le dossier Olise, longtemps considéré comme prioritaire pour densifier le milieu offensif, se serait heurté à des exigences financières que le Bayern Munich n’aurait pas voulu revoir à la baisse.

Le Paris Saint-Germain doublé en quelques jours

Le Paris Saint-Germain, pourtant donné favori sur ce dossier avec un accord personnel déjà obtenu, a vu la situation basculer en l’espace de quelques jours seulement. Les dirigeants madrilènes se seraient rendus directement en Allemagne pour rencontrer leurs homologues de Leipzig et emporter la décision, une méthode déjà employée lors du recrutement de Marc Cucurella. Manchester City, Arsenal et Liverpool avaient également manifesté un intérêt, sans parvenir à convaincre le joueur de renoncer à sa préférence madrilène.

Cette arrivée s’ajoute à un mercato déjà chargé pour le Real Madrid, qui a également enrôlé Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Cucurella depuis l’arrivée de Mourinho sur le banc. Elle pourrait compliquer la donne pour plusieurs joueurs offensifs déjà présents dans l’effectif, à commencer par Franco Mastantuono, Gonzalo García et Brahim Díaz, dont le temps de jeu risquerait de diminuer.

L’exemple d’Endrick, arrivé en 2024 avec le statut de pépite avant de ne totaliser que trois apparitions et neuf minutes lors de sa première demi-saison sous Ancelotti, illustre la difficulté pour un jeune attaquant de s’imposer dans un effectif madrilène déjà surpeuplé, une situation qui l’avait conduit à un prêt à Lyon avant un retour cet été.