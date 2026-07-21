CdM 2026: Mbappé, le cap-verdien Cabral et 10 autres nommés pour le plus beau but

Ce mardi 21 Juillet, La FIFA a dévoilé les 12 buts candidats au prix de la plus belle réalisation de la Coupe du monde 2026. Parmi eux figure Sidny Lopes Cabral, le joueur du Cap-Vert auteur d’un but spectaculaire contre l’Argentine en 16es de finale. On y retrouve également Kylian Mbappé, la superstar de l’équipe de France qui a terminé meilleur butteur de la compétition. L’attaquant du Real Madrid a inscrit 10 buts ce qui l’a propulsé seul en tête des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Le vote des supporters est ouvert jusqu’au 27 juillet pour désigner le but préféré du tournoi. La sélection comprend plusieurs stars internationales, dont Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Jude Bellingham et Ferran Torres.

Le Cap-Vert a marqué l’histoire pour sa première Coupe du monde

La présence de Sidny Lopes Cabral dans cette liste intervient après un parcours historique du Cap-Vert. Pour sa première participation à une Coupe du monde, la sélection africaine a atteint la phase à élimination directe, une performance rare pour une nation disputant son premier Mondial.

Les Requins bleus ont réussi à rivaliser avec plusieurs équipes plus expérimentées avant de croiser la route de l’Argentine en seizièmes de finale. Face aux champions du monde en titre, les Cap-Verdiens ont livré une rencontre disputée, terminée sur une victoire argentine 3-2 après prolongation.

Selon les données de la FIFA, le Cap-Vert est devenu l’un des plus petits pays en termes de population à participer à une Coupe du monde. Cette qualification historique a été obtenue après une campagne éliminatoire marquée par des résultats importants face à des sélections africaines habituées aux grands rendez-vous. Le but de Cabral contre l’Argentine a retenu l’attention des observateurs. La FIFA l’a intégré aux 12 réalisations candidates aux côtés de celles inscrites lors des différentes phases du tournoi.

Mbappé, Messi et plusieurs stars parmi les candidats

Kylian Mbappé figure dans la sélection grâce à son deuxième but lors de la victoire de la France face au Sénégal (3-1) en phase de groupes. Cette réalisation avait aussi permis au capitaine français de dépasser Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

Lionel Messi apparaît également dans la liste avec son but inscrit contre l’Algérie lors du premier match de l’Argentine dans la compétition. La FIFA a aussi retenu le geste individuel de Jude Bellingham face à la France dans une rencontre spectaculaire remportée 6-4 par l’Angleterre. Les amateurs de football ont jusqu’au 27 juillet pour voter a indiqué la FIFA.

Un trophée qui récompense les buts marquants du tournoi

Au total, 308 buts ont été inscrits pendant cette Coupe du monde 2026, disputée avec 48 équipes pour la première fois dans l’histoire de la compétition. L’Espagne a remporté le titre mondial après sa victoire en finale face à l’Argentine (1-0 après prolongation).

La liste finale rassemble des joueurs issus de plusieurs continents, avec des profils très différents. Le but de Sidny Lopes Cabral représente l’une des surprises de cette sélection, face aux réalisations de joueurs déjà connus sur la scène internationale.

Top 12 des nominés pour le plus beau but de la Coupe du monde