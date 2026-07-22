Avec 10 buts au Mondial 2026, Mbappé a-t-il fait taire ses détracteurs ?

Kylian Mbappé compte 10 buts au Mondial 2026, un record personnel en Coupe du monde. Le capitaine des Bleus s’est hissé à la troisième place des meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi, derrière Lionel Messi et à égalité avec les légendes brésiliennes Leônidas et Ronaldo.

Un doublé et un record qui n’effacent pas les tensions

Tout commence par un doublé contre la Suède, qui le propulse seul en tête du classement des buteurs du tournoi. Deux réalisations supplémentaires suivent : une face au Paraguay, une autre contre le Maroc — match où il manque également un penalty. La rencontre face à l’Espagne est quant à elle marquée par des gestes d’humeur jugés peu conformes à son statut de capitaine.

Ces couacs sportifs s’accompagnent d’un climat tendu en coulisses. Selon L’Équipe, une altercation aurait opposé Mbappé au président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, à la veille du tournoi. Le litige concernerait le calendrier de versement des primes des joueurs, ainsi que la fourniture tardive de chambres froides que l’équipe réclamait.

Le surnom « Mobutu » refait surface pendant le tournoi

Un épisode viral relance une moquerie ancienne : lors du match contre la Norvège, remplacé en fin de rencontre, Mbappé remet son brassard à l’arbitre Anthony Taylor plutôt que directement à Aurélien Tchouaméni. La scène, largement commentée en ligne, ravive le surnom « Mobutu », en référence à l’ancien dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko, qui a dirigé le pays de 1965 à 1997.

Ce sobriquet n’est pas né pendant la compétition. Il circule depuis août 2022, quand des internautes reprochaient à l’attaquant une attitude jugée autoritaire lors de sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Une vidéo diffusée par la Fédération française après la qualification contre la Suède montre un coéquipier — identifié comme Ousmane Dembélé — plaisantant avec ce surnom lors d’une photo de groupe, sans qu’aucun joueur n’en commente publiquement l’origine.

Une image qui reste clivante malgré les statistiques

Le contraste entre les chiffres et la perception publique alimente le débat depuis plusieurs éditions. En 2022 déjà, des observateurs comme le consultant Pierre Ménès pointaient un traitement disproportionné du joueur, estimant qu’une partie du public ne lui pardonnait pas la moindre contre-performance.

À 27 ans, Mbappé dispute sa troisième Coupe du monde, après le titre de 2018 et la finale perdue de 2022. Son total de buts en phase à élimination directe le place déjà parmi les meilleurs artificiers de l’histoire du tournoi à ce stade de carrière, un rythme statistique que seuls Ronaldo et Leônidas avaient atteint avant lui à une Coupe du monde équivalente.