ONU: Trump voit Infantino comme futur secrétaire général

Donald Trump voit en Gianni Infantino un candidat potentiel au poste de secrétaire général de l’ONU. Selon le New York Post, le président américain estime que le patron de la FIFA dispose des qualités requises pour succéder à António Guterres, dont le mandat arrive à son terme à la fin de l’année.

Cette position intervient après la Coupe du monde 2026. D’après le quotidien américain, Donald Trump considère que l’expérience acquise par Gianni Infantino à la tête de la FIFA démontre sa capacité à gérer une organisation internationale et à dialoguer avec des acteurs issus de nombreux pays.

Le président américain vante les qualités d’Infantino

Selon le New York Post, Donald Trump juge que le dirigeant de la FIFA bénéficie d’une reconnaissance internationale qui pourrait servir les Nations unies. Il aurait estimé qu’il est « respecté dans le monde entier » et qu’il possède « une capacité à rassembler les gens ».

Le journal indique que cette appréciation est également partagée par Paolo Zampolli, envoyé spécial de Donald Trump pour les partenaires mondiaux. Celui-ci considère que les responsabilités exercées à la tête de la FIFA présentent plusieurs similitudes avec celles du secrétaire général de l’ONU.

Pour appuyer son argumentation, Paolo Zampolli rappelle que la FIFA regroupe plus de 200 associations membres, contre 193 États membres pour les Nations unies. Selon lui, Gianni Infantino a déjà démontré sa capacité à diriger une organisation d’envergure mondiale.

Une procédure de nomination bien définie

Le mandat d’António Guterres à la tête de l’ONU doit prendre fin le 31 décembre 2026. Son successeur ne sera pas élu au suffrage universel, mais désigné selon les règles de l’organisation.

Le futur secrétaire général devra d’abord être recommandé par le Conseil de sécurité avant d’être nommé par l’Assemblée générale. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité — les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni — disposent chacun d’un droit de veto, ce qui leur permet de bloquer une candidature.

La FIFA compte davantage de membres que l’ONU

Élu à la présidence de la FIFA en 2016, Gianni Infantino dirige une organisation qui rassemble 211 fédérations nationales. Ce chiffre dépasse celui des États membres des Nations unies et constitue l’un des arguments avancés par les proches de Donald Trump pour défendre son profil.

À ce stade, aucune candidature officielle de Gianni Infantino n’a été annoncée. Selon le New York Post, il s’agit d’une proposition portée par Donald Trump et relayée par son entourage, alors que le processus de désignation du prochain secrétaire général de l’ONU doit se dérouler conformément aux procédures prévues par l’organisation internationale.