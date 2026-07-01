Or au Mali: l'Ivoirien Corica mining va piloter les opérations de la future mine de Kobada

Le Mali, l’un des pays les plus riches en or d’Afrique confie une nouvelle mission stratégique à une entreprise de la sous-région. Toubani Resources a annoncé, mercredi 1er juillet, avoir retenu Corica Mining Services, société ivoirienne basée à Abidjan, comme entrepreneur minier pour sa future mine d’or de Kobada, dans le sud-ouest du Mali. La décision, issue d’un appel d’offres, marque une nouvelle étape dans le développement de ce projet dont l’entrée en production est prévue en 2027.

Active depuis plus de vingt ans dans les services miniers, Corica Mining Services sera chargée d’une large partie des opérations nécessaires à l’exploitation du gisement. Le contrat, prévu pour une durée initiale de cinq ans, doit encore être finalisé entre les deux parties.

Corica renforce son implantation dans le secteur minier malien

Le groupe ivoirien interviendra sur plusieurs volets techniques de la future mine, notamment les travaux préparatoires, le forage, le minage, le chargement ainsi que le transport du minerai. Ces prestations sont essentielles pour assurer le démarrage et la montée en puissance de l’exploitation. Cette désignation consolide également la présence de l’entreprise ivoirienne au Mali. Corica est déjà impliquée sur plusieurs sites majeurs du pays, notamment les mines d’or de Syama et de Sadiola. Depuis 2022, elle participe aussi au développement du projet de lithium de Goulamina, l’un des plus importants gisements de ce minerai en Afrique.

Le Mali confirme son statut de puissance aurifère

L’obtention de ce contrat intervient alors que le Mali demeure l’un des principaux producteurs d’or du continent africain. L’or représente la première source de recettes d’exportation du pays et constitue un pilier de son économie. Grâce à la ceinture géologique birimienne, partagée avec plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, le territoire malien abrite plusieurs gisements de classe mondiale exploités par des groupes internationaux.

Le projet Kobada vient renforcer ce potentiel. Après sa décision finale d’investissement annoncée en mars 2026, Toubani Resources prévoit d’y investir environ 216 millions de dollars. La future mine devrait produire en moyenne 162 000 onces d’or par an pendant une durée de vie estimée à 9,2 ans. Au-delà de l’importance économique du projet, le choix de Corica illustre également la progression des entreprises ouest-africaines dans un secteur longtemps dominé par de grands groupes internationaux spécialisés dans les services miniers.

Une nouvelle étape avant le lancement des travaux

Avant le démarrage effectif de la construction, les deux partenaires doivent encore finaliser les derniers termes du contrat annoncé par Toubani Resources. Une fois cette étape franchie, les travaux de développement de la mine de Kobada devraient débuter au cours de cette année, avec un objectif de première production fixé à 2027.