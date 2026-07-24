Parentalité : Cardi B explique pourquoi son fils devra quitter la maison s'il devient père

Cardi B a affirmé, lors d’un direct sur Instagram diffusé jeudi 23 juillet, qu’un de ses fils devrait quitter le domicile familial s’il mettait une jeune femme enceinte. La rappeuse américaine a expliqué que cette règle répond à sa conception de la responsabilité parentale et de l’autonomie financière.

Selon ses déclarations pendant cette session en direct, le sujet est né d’une discussion avec des proches autour de la manière d’éduquer les adolescents et des limites à fixer dans leur vie sentimentale. L’artiste a indiqué qu’elle ne se montrerait pas particulièrement stricte concernant les fréquentations de ses enfants, mais qu’elle ne transigerait pas sur les conséquences d’une grossesse.

Une règle fondée sur la responsabilité

Au cours de son intervention, la lauréate d’un Grammy Award a expliqué que devenir père implique, selon elle, d’assumer immédiatement les responsabilités qui en découlent. Elle a résumé sa position par une formule sans ambiguïté : « S’il met une fille enceinte, il quitte la maison. »

Toujours selon ses propos, son fils devrait alors trouver un emploi, devenir financièrement indépendant et apprendre à assumer ses choix sans compter sur le soutien matériel de ses parents. « Les décisions d’adulte ont des responsabilités d’adulte », a-t-elle insisté, estimant qu’un jeune homme devenu père doit être capable de prendre en charge sa nouvelle situation.

Cette prise de position concerne uniquement le scénario qu’elle évoquait durant cet échange avec ses abonnés et ne fait référence à aucun événement impliquant sa propre famille.

Une mère qui place ses enfants au premier plan

Cette déclaration s’inscrit dans une ligne de conduite que Cardi B défend régulièrement lorsqu’elle aborde sa vie familiale. Mère de quatre enfants, elle partage trois d’entre eux avec son ex-mari Offset et a accueilli un quatrième enfant en novembre 2025 avec le joueur de NFL Stefon Diggs.

Au fil de plusieurs entretiens récents, l’artiste a expliqué que ses enfants restent sa priorité et qu’elle organise son emploi du temps en fonction de leur éducation, parfois au détriment de ses activités professionnelles. Elle évoque fréquemment les réalités de la maternité, qu’il s’agisse de l’équilibre entre carrière et vie familiale ou des principes qu’elle souhaite transmettre.

Les réseaux sociaux, espace privilégié de ses prises de parole

Comme à son habitude, Cardi B a choisi un direct sur Instagram pour partager cette réflexion. La chanteuse utilise régulièrement ce format pour répondre aux questions de ses abonnés et commenter des sujets touchant aussi bien à sa carrière qu’à sa vie personnelle.

Ses propos sur l’éducation de ses fils ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias anglophones. Ils ont suscité de nombreuses réactions, certains internautes saluant l’accent mis sur la responsabilité des futurs pères, tandis que d’autres ont débattu de la sévérité de cette règle éducative.