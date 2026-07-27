Patrimoine mondial : l'UNESCO consacre cinq nouveaux sites africains

L’Afrique s’illustre une nouvelle fois sur la scène internationale du patrimoine. Lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial, organisée à Busan, en Corée du Sud, l’UNESCO a inscrit 23 nouveaux biens sur sa prestigieuse Liste du patrimoine mondial. Parmi eux figurent cinq sites africains, distingués pour leur valeur universelle exceptionnelle et leur importance pour l’humanité.

Des paysages naturels spectaculaires aux villes historiques façonnées par des siècles d’échanges culturels, ces nouvelles inscriptions témoignent de la diversité du patrimoine africain. Elles renforcent également les efforts de conservation de ces sites, désormais reconnus comme appartenant au patrimoine commun de l’humanité.

Des sites naturels et culturels d’exception

Le premier site distingué est le Parc national de la Garamba, en République démocratique du Congo. Déjà connu pour son exceptionnelle biodiversité, ce vaste espace constitue l’un des derniers grands paysages continus reliant les forêts tropicales aux savanes d’Afrique centrale. L’UNESCO souligne notamment son rôle majeur dans les processus écologiques et biologiques qui façonnent cette région.

Le Soudan du Sud fait quant à lui son entrée sur la Liste du patrimoine mondial grâce au Paysage migratoire de Boma-Badingilo. Ce territoire accueille l’une des plus grandes migrations terrestres de mammifères au monde, avec plusieurs millions de cobes à oreilles blanches, de tiangs et de gazelles de Mongalla, ainsi que des éléphants, des lions et d’autres espèces emblématiques des savanes africaines.

Côté patrimoine culturel, les Comores sont désormais représentées par les médinas des Sultanats historiques des Comores. Cet ensemble de six villes historiques, fondées à partir du XIe siècle, illustre les échanges commerciaux et culturels qui ont marqué l’océan Indien. Leur architecture et leur organisation sociale témoignent d’un héritage mêlant influences africaines, arabes et islamiques.

En Tunisie, c’est le célèbre village de Sidi Bou Saïd qui rejoint le patrimoine mondial. Perché sur un promontoire dominant la Méditerranée, ce village est reconnu pour son harmonie architecturale, ses façades blanches rehaussées de bleu et son histoire intimement liée à la tradition soufie. Au fil des décennies, il est devenu un haut lieu de création artistique et une destination emblématique du pays.

Enfin, Sao Tomé-et-Principe voit les roças de Sao Tomé-et-Principe – Système colonial agricole et migration forcée inscrites sur la Liste. Composé de plusieurs anciennes plantations de café et de cacao, ce site retrace une page importante de l’histoire coloniale en mettant en lumière l’organisation économique et territoriale fondée sur le travail forcé et les migrations de main-d’œuvre entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle.

Les cinq nouveaux trésors africains

Avec ces nouvelles inscriptions, l’Afrique confirme la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Au-delà du prestige, cette reconnaissance de l’UNESCO favorise la préservation de ces sites, leur valorisation auprès du grand public et le développement d’un tourisme durable au bénéfice des populations locales.

Les cinq sites africains inscrits cette année au patrimoine mondial sont :