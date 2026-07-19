Pour Ibrahim Traoré, les Africains sont victimes du "syndrome de Stockholm" envers l'Occident

Un attachement affectif né, selon lui, de siècles de violence : c’est le diagnostic posé par le président de transition du Burkina Faso dans une intervention publique relayée le 18 juillet 2026 sur la toile. « Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans, nous ont déportés pour travailler pour eux et nous ont tués de toutes les manières possibles« , a-t-il déclaré, avant d’affirmer que ce traumatisme aurait produit un attachement paradoxal envers les anciennes puissances coloniales.

Un mécanisme psychologique appliqué à l’échelle d’un continent

Dans son intervention, Ibrahim Traoré établit un parallèle entre l’histoire coloniale et le syndrome de Stockholm, ce phénomène décrit pour la première fois en 1973 après une prise d’otages dans une banque suédoise, où des victimes développent un lien affectif envers leurs agresseurs. Le dirigeant burkinabè affirme que les peuples africains « aiment » aujourd’hui les anciennes puissances coloniales « plus qu’eux-mêmes », une conséquence, selon lui, des traumatismes accumulés pendant la période coloniale et la traite négrière.

Le capitaine met en garde contre la banalisation de ce phénomène, qu’il refuse de voir devenir une norme collective sur le continent. Il estime que l’absence de prise de conscience conduirait les Africains à être considérés comme définitivement soumis aux anciennes puissances coloniales, sans possibilité de rupture avec ce rapport de dépendance.

Une rhétorique constante depuis la prise de pouvoir

Arrivé à la tête du Burkina Faso par un coup d’État en septembre 2022, le capitaine Traoré a expulsé les troupes françaises du territoire, les derniers militaires ayant quitté le pays en février 2023. Depuis, il multiplie les déclarations critiques envers les puissances occidentales, en se réclamant de l’héritage de Thomas Sankara, dirigeant du Burkina Faso assassiné en 1987. L’un des responsables présumés de cet assassinat, Blaise Compaoré, a été condamné par contumace après l’arrivée au pouvoir de Traoré.

Le pouvoir burkinabè affirme régulièrement faire face à des tentatives de déstabilisation venues de l’étranger. En janvier 2026, les autorités ont annoncé avoir déjoué un projet de coup d’État visant à assassiner le président, attribué à l’ancien président de transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, réfugié au Togo. Selon le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, ce plan prévoyait des exécutions ciblées de responsables militaires et civils, ainsi qu’une possible attaque contre la résidence présidentielle.

D’autres sorties remarquées contre les modèles occidentaux

En juillet 2023, lors du deuxième Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, Traoré s’était déjà interrogé publiquement sur les raisons pour lesquelles l’Afrique demeurait, selon lui, le continent le plus pauvre malgré ses ressources naturelles. Il avait alors demandé à ses homologues africains d' »arrêter de se comporter en marionnettes qui dansent » dès que les puissances occidentales « tirent sur les ficelles », une sortie qui avait suscité une réplique du président sénégalais Macky Sall, présent dans la salle.

En avril 2026, dans un entretien diffusé par la radiotélévision du Burkina depuis le palais présidentiel de Koulouba, il avait également rejeté le modèle démocratique occidental, le qualifiant de forme d’esclavage imposée par la force. Il avait alors appelé les Burkinabè à s’en détourner, estimant que cette conception de la démocratie ne correspondait pas aux réalités du continent africain.