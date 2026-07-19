Ukraine: la CIA chiffre le ralentissement de la Russie, 1% de territoire gagné en 18 mois

La progression territoriale russe en Ukraine s’est quasiment arrêtée depuis un an et demi. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a précisé que les forces russes occupent actuellement 20% du territoire ukrainien, contre 19% à son arrivée à la tête de l’agence il y a 18 mois.

Un gain territorial minime en un an et demi

Ratcliffe s’exprimait le 15 juillet lors du Pennsylvania Defense & Innovation Summit, organisé à l’Army War College de Carlisle, en Pennsylvanie, devant des représentants de l’industrie de la défense et des technologies. Il a attribué ce coup d’arrêt à la maîtrise ukrainienne des drones et de la guerre asymétrique, qu’il a qualifiée de « grand équilibrateur » face à la supériorité numérique russe.

Pour Ratcliffe, la maîtrise technologique pèserait aujourd’hui autant que la puissance militaire brute dans l’issue du conflit. Il a rappelé qu’après quatre ans et demi de guerre, l’Ukraine continue de tenir tête à une force russe pourtant numériquement supérieure grâce à ces innovations de terrain.

Des recrues russes exposées aux drones

Le responsable américain a également livré un chiffre marquant sur les pertes russes. L’espérance de vie moyenne d’une nouvelle recrue russe arrivant au front serait comprise entre 20 et 30 minutes, en raison de la prolifération de drones pilotés par intelligence artificielle, devenus des « machines de mise à mort low-cost et spécialisées ». Ratcliffe a précisé que les données du renseignement américain corroborent les observations des sources ouvertes ukrainiennes sur ce point.

Une progression russe déjà freinée depuis 2022

Les chiffres avancés par Ratcliffe rejoignent une tendance documentée depuis plusieurs années. Les forces russes avaient atteint leur extension maximale dès mars 2022, avec environ 27% du territoire ukrainien sous leur contrôle, avant que les contre-offensives ukrainiennes ne fassent reculer cette emprise à environ 19% fin 2022, un niveau resté globalement stable depuis. Le suivi indépendant de la ligne de front confirme un ralentissement progressif des gains russes: à peine 0,07 point de pourcentage supplémentaire enregistré en janvier 2025, pour un gain net d’environ 427 km² sur le mois.

Le Council on Foreign Relations évalue de son côté que la Russie a gagné près de 5000 km² de territoire ukrainien sur l’ensemble de l’année 2025, un rythme jugé marginal au regard des quatre années de conflit. Ratcliffe n’a pas précisé si cette stabilisation du front pourrait ouvrir la voie à des négociations, alors que le président russe Vladimir Poutine a rejeté le mois dernier une proposition de cessez-le-feu et de rencontre directe formulée par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.