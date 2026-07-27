Michigan : un père tue sa femme et leurs six enfants avant de se suicider et d'incendier leur maison

Huit corps ont été retrouvés vendredi dans une maison en feu à Grand Haven Township, dans le Michigan. Selon le bureau du shérif du comté d’Ottawa, les huit membres de la famille sont morts par arme à feu avant que l’incendie ne soit déclenché.

Les autopsies réalisées à Corewell Health-Blodgett ont permis d’établir la chronologie des faits. Le père, Kristopher Karolkiewicz, 47 ans, a tué son épouse et leurs six enfants avant de retourner l’arme contre lui, a précisé le capitaine Jake Sparks lors d’un point presse. Le feu, allumé volontairement à plusieurs endroits de la maison, aurait été mis après les meurtres, dans le but probable de dissimuler la scène.

Une découverte en deux temps

Des riverains avaient signalé une odeur suspecte de fumée dans le quartier vendredi matin, sans qu’aucune anomalie ne soit constatée lors d’un premier passage des secours. Trois heures plus tard, après de nouveaux signalements, les pompiers ont localisé l’incendie et découvert les corps, certains dans des chambres. Les animaux de la famille, plusieurs chiens et au moins un chat, ont également péri dans les flammes. Les six enfants tués, âgés de 5 à 15 ans, ont été identifiés : quatre garçons — Keegan, Bennett, Smith et Teddy — et deux filles, Caroline et Ella. Deux d’entre eux avaient été adoptés par le couple.

Un mobile encore inconnu

Le capitaine Sparks a lu une déclaration du shérif Eric DeBoer, qualifiant le drame de « tragédie indicible que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement ». Les enquêteurs n’ont avancé aucun mobile officiel. Karolkiewicz avait occupé jusqu’à début juillet le poste de vice-président des ventes et du marketing pour l’American Heart Association, organisation qui n’a pas souhaité commenter les circonstances de son départ.

Amanda Karolkiewicz, 39 ans, exerçait comme professeure remplaçante dans le district scolaire de Grand Haven, où elle était décrite par l’établissement comme faisant preuve de « patience et d’empathie » envers les élèves. Ses parents, Steve et Becky Lawwill, ont demandé aux médias de respecter l’intimité de la famille dans une déclaration transmise à la presse locale. L’origine précise du départ de feu reste sous investigation par les inspecteurs incendie de la police d’État du Michigan. Aucun élément n’a pour l’instant été rendu public sur ce qui aurait pu précéder ce passage à l’acte.