Al-Hilal frappe fort pour Osimhen avec 130 millions d’euros, Galatasaray refuse

Galatasaray a refusé une proposition de près de 130 millions d’euros pour Victor Osimhen, formulée par Al-Hilal, alors que l’attaquant nigérian sort d’une saison 2025-2026 particulièrement productive en Turquie et sur la scène européenne. L’offre n’aurait toutefois pas été transmise officiellement par écrit : elle aurait été communiquée verbalement par un intermédiaire afin de sonder la position du club stambouliote.

La direction de Galatasaray ne souhaiterait pas ouvrir de discussions concernant son avant-centre. À ce stade, aucune négociation officielle n’aurait donc été engagée avec Al-Hilal pour un éventuel transfert.

Osimhen reste sur une saison à 22 buts

Cette fermeté intervient après une campagne 2025-2026 convaincante pour Osimhen. Le Nigérian a inscrit 22 buts avec Galatasaray, dont 15 en Süper Lig et 7 en Ligue des champions. Il a également délivré sept passes décisives dans ces deux compétitions.

En championnat, le joueur de 27 ans a trouvé le chemin des filets à 15 reprises en 22 apparitions. En Ligue des champions, il a ajouté sept réalisations en dix rencontres. Son rendement européen a également marqué la campagne de Galatasaray. Ces statistiques expliquent l’intérêt persistant autour de l’ancien joueur de Naples. Elles prolongent aussi la dynamique observée lors de son précédent exercice en Turquie.

Galatasaray avait déjà investi 75 millions d’euros

Le club turc avait définitivement recruté Osimhen durant l’été 2025 après son prêt de la saison précédente. Galatasaray avait déboursé 75 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services de l’attaquant nigérian, avec un contrat de quatre ans.

Cette opération avait établi un nouveau record pour un transfert entrant dans l’histoire du football turc. Le montant versé à Naples illustrait déjà la valeur accordée au buteur par les dirigeants stambouliotes. Galatasaray avait également prévu de verser à Naples 10 % du bénéfice réalisé lors d’une future revente du Nigérian.

Al-Hilal doit encore convaincre Galatasaray

L’approche saoudienne valoriserait donc Osimhen à un montant très supérieur à celui investi par Galatasaray un an plus tôt. Pourtant, les dirigeants stambouliotes ne seraient pas disposés à discuter de son départ pour le moment. L’offre de 130 millions d’euros resterait ainsi, selon les informations rapportées, au stade de la prise de contact verbale. Aucun accord ne serait en vue et aucune négociation officielle n’aurait commencé entre les deux clubs.