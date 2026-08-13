L'hommage personnel de Michael Olise à la France relevé dans une vidéo virale

Un détail qui veut dire beaucoup. En effet, le jeudi 13 août 2026 une photo relayée en ligne montre le téléphone personnel de Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich a décoré l’arrière de son smartphone avec plusieurs autocollants. Parmi eux figurent notamment un visuel de l’équipe de France et un autre consacré à la Coupe du monde 2026. Son propre nom ou une marque personnelle apparaît aussi sur l’appareil. En revanche, aucun logo du Bayern Munich n’est visible.

Cette personnalisation attire l’attention en raison des choix effectués par l’international français. Olise évolue pourtant au quotidien sous les couleurs du club allemand depuis son arrivée à Munich en 2024. Les autocollants visibles sur son téléphone mettent surtout en avant son identité française et son lien avec la sélection nationale. Faut-il y voir quelque chose de personnel ? Probablement pas, Olise étant une personnalité à part.

Un attachement affiché à l’équipe de France

Né en Angleterre, le jeune joueur de 24 ans s’est très vite installé au sein du groupe France, comme l’un des joueurs le plus importants du dispositif de Didier Deschamps. Il a notamment participé aux JO 2024 avant de rejoindre les siens pour la Coupe du monde 2026 au cours de laquelle il a terminé meilleur passeur de la compétition, avec 7 passes décisives.

Une compétition au cours de laquelle son entente avec Kylian Mbappé a sauté aux yeux du monde, laissant d’ailleurs espérer aux fans madrilènes, un transfert depuis la Bavière vers Madrid. Il semblerait toutefois que cela ne soit absolument pas au programme. Difficile d’imaginer Munich accepter de se séparer de sa pépite.

Olise, un joueur à part

Certains pourraient toutefois profiter de cette séquence pour essayer de prouver qu’Olise ne porte pas spécialement un grand intérêt pour son club. Rappelons toutefois qu’il s’agit seulement d’un téléphone. Rappelons aussi que Michael Olise a été étincelant la saison dernière, avec quinze buts et vingt passes décisives en Bundesliga.