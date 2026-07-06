Russie : des yachts de luxe déplacés, conséquence des frappes ukrainiennes

Deux navires de luxe liés au pouvoir russe viennent de quitter précipitamment les eaux européennes après une série de frappes ukrainiennes sur des installations navales russes. Le yacht Graceful, associé au président Vladimir Poutine, longe actuellement la côte norvégienne en direction du port arctique de Mourmansk, escorté par deux navires militaires russes, selon des données de trafic maritime et des images satellite analysées par The Telegraph.

Le déplacement intervient après de nouvelles frappes ukrainiennes, menées le 4 juillet contre la base navale de Kronstadt et le terminal pétrolier de Vysotsk, dans la région de Saint-Pétersbourg. Une corvette russe, le Serpukhov, aurait été touchée lors de cette opération.

Un convoi sous surveillance militaire

Le Graceful, un navire de 82 mètres estimé à environ 100 millions de livres sterling, a été repéré recouvert de filets anti-drones sur l’ensemble de son pont. Il navigue sous l’escorte du destroyer Severomorsk et du navire de sauvetage Voïevoda. Selon une source militaire citée par The Telegraph, le convoi est suivi depuis son passage en mer Baltique, où des patrouilleurs allemand et danois ont accompagné sa traversée. Les autorités militaires danoises ont indiqué surveiller de façon routinière tout navire, y compris étatique, transitant par leurs détroits nationaux.

Le yacht, rebaptisé Kosatka après son classement comme propriété bloquée par les autorités américaines en 2022, avait quitté un chantier naval de Hambourg pour l’enclave russe de Kaliningrad deux semaines avant l’invasion de l’Ukraine en février de la même année. Il n’avait plus émis de signal de localisation depuis, jusqu’à sa réapparition la semaine dernière.

Un second navire déjà réfugié en Turquie

Le Graceful n’est pas le seul bâtiment concerné. Le Victoria, un yacht de 71 mètres associé par des enquêteurs à Alina Kabaïeva, a quitté la région de Krasnodar, sur la mer Noire, le 26 juin, avant de rallier la station balnéaire turque de Bodrum le 1ᵉʳ juillet. Contrairement au Graceful, ce déplacement n’a pas fait l’objet d’une escorte militaire visible.

Ces mouvements font suite à une dégradation constatée des capacités de défense antiaérienne russe. Des images satellite montrent la base de Kronstadt sensiblement plus vide qu’en juin 2025, après plusieurs vagues de frappes ukrainiennes ayant déjà visé les frégates Tatarstan et Dagestan en mer Caspienne en novembre dernier, à près de 1 600 kilomètres du territoire ukrainien.

Aucune réaction officielle n’a été communiquée par le Kremlin concernant le déplacement de ces deux navires. Les autorités russes n’ont, à ce stade, ni confirmé ni démenti les informations relatives à leur propriétaire. Le Graceful devrait atteindre le port de Mourmansk dans les prochains jours, selon les données de trafic maritime consultées par The Telegraph.