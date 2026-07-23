Armement : Poutine vante l'autonomie industrielle russe

L’autonomie industrielle de la Russie dans le secteur de l’armement a été défendue jeudi par Vladimir Poutine. Le président russe a affirmé que son pays figurait parmi les rares États capables de produire seuls les ressources nécessaires à la fabrication de ses armes.

Une réunion consacrée aux capacités de production

Réunis au sein du Conseil de sécurité russe, les principaux responsables de l’État ont examiné le fonctionnement des entreprises chargées de fournir les matériaux, composants et matières premières destinés à la fabrication en série des équipements militaires. La réunion s’est tenue sous la présidence de Vladimir Poutine, qui a placé l’accent sur la capacité de l’industrie nationale à répondre aux besoins du secteur de la défense.

Selon le chef du Kremlin, la Russie est en mesure d’assurer sans dépendance extérieure la production des matériaux, composants et matières premières indispensables à la fabrication d’armes de nouvelle génération, d’équipements militaires et de matériels spéciaux, mais aussi à la modernisation des systèmes déjà en service. Il a déclaré que son pays faisait partie « des rares pays au monde » disposant d’une telle capacité industrielle.

Vladimir Poutine a également estimé qu’un projet de cette ampleur concernait « presque tous les services » de l’État. Il a ensuite invité le ministre de l’Industrie et du Commerce, Anton Alikhanov, à présenter un rapport sur la situation du secteur.

Autour de la table figuraient aussi le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko, le président de la Douma Viatcheslav Volodine, le ministre de la Défense Andreï Beloussov, le directeur du FSB Alexandre Bortnikov, le chef du Service de renseignement extérieur Sergueï Narychkine, le procureur général Alexandre Goutsan, le conseiller présidentiel Alexeï Dioumine et le ministre de l’Énergie Sergueï Tsivilev.

Des sanctions destinées à freiner l’industrie militaire

Cette déclaration intervient alors que la Russie continue de faire face à des sanctions occidentales visant plusieurs secteurs stratégiques de son économie. Une partie de ces mesures cherche à restreindre l’accès du pays à des technologies avancées, à des composants électroniques et à des équipements industriels considérés comme sensibles pour la production militaire.

Depuis le début du conflit en Ukraine, les autorités russes affirment avoir renforcé leurs capacités de production afin de limiter leur dépendance aux fournisseurs étrangers. Dans le même temps, plusieurs services de renseignement occidentaux ainsi que des responsables de l’OTAN ont indiqué que la Russie avait augmenté sa production d’équipements militaires par rapport aux niveaux observés avant la guerre.

Moscou met en avant sa résilience industrielle

En mettant l’accent sur la fabrication nationale des matériaux, des composants et des matières premières, Vladimir Poutine cherche à souligner la solidité de la base industrielle russe malgré les restrictions imposées par les pays occidentaux. Les autorités russes considèrent cette autonomie comme un élément essentiel pour maintenir la production en série de nouveaux armements et poursuivre la modernisation des équipements déjà déployés.

Aucun chiffre détaillé sur les volumes de production ou les capacités industrielles concernées n’a toutefois été communiqué à l’issue de la réunion. Les échanges ont essentiellement porté sur l’organisation du secteur et sur le suivi des entreprises impliquées dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de défense russe.