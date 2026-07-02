Santi Cazorla double champion d'Europe annonce sa retraite après 20 ans sur les terrains

À 41 ans, Santi Cazorla met fin à une carrière de plus de deux décennies marquée par des titres européens, des retours spectaculaires après blessures et une longévité rare au plus haut niveau. L’annonce de la retraite de l’ancien international espagnol a été confirmée ce jeudi par le joueur lui-même au terme d’un dernier passage au Real Oviedo, son club formateur retrouvé en fin de parcours.

Le milieu de terrain, réputé pour sa maîtrise technique, aura disputé environ 650 à 730 matchs professionnels selon les compétitions comptabilisées, avec près de 120 à 130 buts et plus de 110 passes décisives en clubs. Avec la sélection espagnole, il totalise 81 apparitions et 15 réalisations, participant activement à l’une des périodes les plus dominantes de la Roja. Son palmarès international comprend deux Championnats d’Europe remportés en 2008 et 2012, sans avoir disputé la Coupe du monde 2010 en raison d’une blessure.

De Villarreal à Arsenal, une trajectoire européenne marquée par la régularité

Formé à Villarreal CF, Cazorla s’est imposé comme l’un des milieux les plus créatifs de sa génération. Après un passage à Recreativo de Huelva puis à Málaga CF, il rejoint Arsenal FC en 2012. À Londres, il devient rapidement un joueur clé du système de jeu d’Arsène Wenger, contribuant notamment aux sacres en FA Cup en 2014 et 2015.

Sur cette période anglaise, ses statistiques confirment son influence dans le jeu : environ 180 matchs disputés, pour une quarantaine de contributions directes aux buts entre réalisations et passes décisives. Sa capacité à évoluer des deux pieds et à gérer le tempo du jeu lui vaut une reconnaissance durable en Premier League.

Blessures graves et retour au plus haut niveau

La carrière du joueur espagnol est profondément marquée par une série de blessures au tendon d’Achille entre 2016 et 2018. Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires, avec des complications médicales ayant mis en péril la poursuite de sa carrière professionnelle.

À cette période, les médecins évoquent même un risque d’infection sévère ayant compromis la mobilité du pied droit. Malgré ce contexte, Cazorla revient au plus haut niveau avec Villarreal, avant un passage au club qatari Al Sadd SC, où il poursuit son palmarès avec des titres nationaux. Il revient ensuite en Espagne en 2023 pour rejoindre le Real Oviedo, où il termine sa carrière dans un rôle de cadre et de mentor.

Une fin de parcours au Real Oviedo et un héritage statistique durable

En deuxième division espagnole, Cazorla dispute ses dernières saisons avec un impact mesuré mais constant, participant à la structuration du jeu et à l’encadrement du vestiaire. Son retour à Oviedo est également symbolique : le joueur accepte une rémunération minimale fixée par le club, illustrant une volonté de conclure sa carrière dans son environnement formateur.

Au total, sa carrière professionnelle dépasse les 20 saisons, avec une production offensive supérieure à celle de nombreux milieux de sa génération. Son profil statistique reste atypique : peu de joueurs ont combiné un volume de passes décisives élevé, une polyvalence technique ambidextre et une longévité malgré des blessures majeures.

Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant une future reconversion. Le Real Oviedo doit préciser dans les prochains jours les modalités d’un éventuel hommage ou d’un rôle institutionnel lié à son ancien joueur emblématique.