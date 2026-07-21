USA : un ministre de Trump célèbre l'expulsion de migrants en postant une photo

Une photo montrant des migrants encadrés par des agents en uniforme a été publiée le 20 juillet 2026 sur X (Twitter) par le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Markwayne Mullin. Le cliché montre une file de personnes s’apprêtant à monter à bord d’un avion sur le tarmac d’un aéroport, au crépuscule, accompagné du message : « Bonjour l’Amérique. C’est une excellente journée pour les expulsions. »

Les chiffres avancés par le secrétaire à la Sécurité intérieure

Cette publication est intervenue au lendemain d’une prise de parole de Mullin devant la presse, le vendredi 17 juillet 2026. La conférence s’est tenue dans la Indian Treaty Room, au sein du bâtiment exécutif Eisenhower, à quelques mètres de la Maison-Blanche, elle-même au lendemain d’un discours du président Donald Trump consacré à l’immigration.

Le responsable a détaillé des chiffres présentés comme le résultat direct de l’intensification des contrôles menés par l’ICE (Immigration and Customs Enforcement). Selon lui, 442 637 expulsions forcées auraient été enregistrées sur l’ensemble de l’année 2025, et 403 294 autres seraient déjà comptabilisées depuis le début de 2026. En additionnant les départs volontaires, le total dépasserait les 3 millions de personnes ayant quitté le territoire américain. Mullin a également indiqué que 70 % des personnes interpellées seraient des criminels ou feraient l’objet de poursuites pénales, un chiffre qui n’a pas été vérifié par une source indépendante à ce stade.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure a par ailleurs plaidé pour une coordination renforcée entre les agences fédérales et les forces de l’ordre locales, assurant vouloir garantir une exécution rigoureuse des opérations de retrait du territoire.

Les mesures prises depuis le retour de Trump au pouvoir

Depuis janvier 2025, l’administration Trump a multiplié les mesures visant à accélérer les procédures d’expulsion. Les tribunaux d’immigration ont émis près de 500 000 ordres de renvoi au cours de l’exercice 2025, soit une progression de 57 % par rapport à l’année précédente, tandis que le taux d’octroi de l’asile est retombé à 7 % des dossiers examinés.

Le Département de la Sécurité intérieure a également mis un terme à la libération conditionnelle humanitaire accordée à des ressortissants cubains, haïtiens, nicaraguayens et vénézuéliens, exposant environ 530 000 personnes à un risque de détention. Le 25 juin 2026, la Cour suprême a validé la fin du statut de protection temporaire pour Haïti et la Syrie, une décision susceptible de toucher plusieurs milliers de bénéficiaires. Les interdictions de voyager ont, elles, été étendues à près de 40 pays.

Pour mémoire, l’ICE avait été créée en 2003, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, lors de la réorganisation des services fédéraux chargés de la sécurité intérieure — une agence dont les effectifs et le budget ont depuis été considérablement renforcés sous la présidence actuelle.

Des recours judiciaires toujours en cours

La publication de Mullin intervient alors que plusieurs procédures contestent encore devant la justice la légalité de certaines mesures d’expulsion. Aucune décision définitive n’a pour l’heure été rendue sur l’ensemble de ces dossiers.