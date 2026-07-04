Ukraine : Poutine promet d'élargir la « zone de sécurité » face aux attaques de drones

La stratégie militaire russe pourrait franchir une nouvelle étape. Le président Vladimir Poutine a affirmé, vendredi 3 juillet, que la Russie étendrait la « zone de sécurité » le long de la frontière si les attaques attribuées à l’Ukraine contre le territoire russe se poursuivaient. Cette déclaration a été faite lors d’une réunion dans un poste de commandement militaire, où le chef du Kremlin a également ordonné la poursuite des frappes contre les infrastructures liées à l’effort de guerre ukrainien.

Poutine durcit son discours après une réunion avec le commandement militaire

En déplacement dans un poste de commandement de l’armée russe, Vladimir Poutine a reçu un point de situation des responsables du ministère russe de la Défense sur les opérations en cours dans le Donbass. Les autorités russes ont notamment évoqué la prise de Kostiantynivka, une affirmation contestée par Kiev et qui n’a pas fait l’objet d’une confirmation indépendante.

À cette occasion, le président russe a estimé que les déclarations des dirigeants ukrainiens sur leurs succès militaires ne reflétaient pas la réalité du terrain. Il a également affirmé que Kiev pourrait chercher à multiplier des actes de sabotage ou des attaques visant des infrastructures civiles situées en Russie, afin, selon lui, de renforcer son discours auprès de ses alliés occidentaux.

Le dirigeant russe a aussi mis en cause plusieurs pays européens favorables au soutien militaire à l’Ukraine, en s’interrogeant sur leur position après une déclaration commune publiée début juin par les huit pays nordiques et baltes, qui saluait les avancées ukrainiennes dans le domaine des drones.

« Plus l’ennemi tentera de mener des attaques contre nos sites civils, plus la zone de sécurité que nous devrons créer sera étendue », a déclaré Vladimir Poutine, tout en affirmant que les territoires concernés étaient, selon lui, des « terres russes historiques ».

Des représailles annoncées contre les infrastructures ukrainiennes

Le chef du Kremlin a indiqué avoir demandé à l’armée de poursuivre les frappes contre les installations militaro-industrielles ukrainiennes ainsi que contre les bases logistiques utilisées par les forces de Kiev.

Il a également appelé les responsables militaires russes à examiner ce qu’il présente comme une implication directe des alliés de l’OTAN dans certaines opérations menées par l’Ukraine, sans apporter d’éléments publics pour étayer cette accusation.

Ces nouvelles déclarations interviennent alors que Moscou affirme vouloir renforcer la protection de son territoire face aux attaques transfrontalières. Les autorités russes évoquent régulièrement la nécessité de créer ou d’élargir une « zone de sécurité » destinée à éloigner les forces ukrainiennes de la frontière.

Les attaques de drones se multiplient sur le territoire russe

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine mène une campagne de frappes de longue portée contre des objectifs situés loin derrière les lignes russes. Des raffineries de pétrole, des dépôts de carburant, des aérodromes militaires ainsi que d’autres infrastructures stratégiques ont notamment été visés lors de ces opérations.

Moscou accuse également régulièrement Kiev d’avoir mené des frappes contre des infrastructures civiles sur son territoire. Les autorités ukrainiennes affirment pour leur part cibler des objectifs liés à l’effort de guerre russe et contestent certaines accusations formulées par le Kremlin.

Les propos de Vladimir Poutine interviennent ainsi dans un contexte de multiplication des frappes de drones et de poursuite des combats sur plusieurs secteurs du front. La création ou l’extension de cette « zone de sécurité » pourrait désormais constituer l’un des arguments avancés par Moscou pour justifier de nouvelles opérations militaires le long de la frontière avec l’Ukraine.