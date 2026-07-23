Un pasteur qui a détourné 340 000 $ de son église risque 20 ans de prison en Louisiane

Un pasteur de Louisiane risque jusqu’à 20 ans de prison après avoir été reconnu coupable du détournement de plus de 340 000 dollars appartenant à son église. Un jury fédéral a rendu son avis à l’issue d’un procès de cinq jours, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de la Louisiane.

Dale Sanders, 56 ans, a été déclaré coupable de 25 chefs d’accusation, parmi lesquels la fraude électronique, la fraude à la carte bancaire et l’obstruction à une enquête fédérale. Les faits se seraient déroulés entre avril 2020 et avril 2024, selon l’acte d’accusation.

Des fonds détournés vers le jeu et les dépenses personnelles

Le pasteur, originaire de Kenner, aurait retiré des sommes déposées sur les comptes bancaires de son église pour les affecter à ses propres besoins, dont des mises au jeu, des repas au restaurant et divers frais courants, selon les procureurs. Il aurait également utilisé une carte de débit de l’établissement religieux pour des achats personnels non autorisés, en plus d’avoir perçu de l’argent liquide, des biens et des services dont la valeur cumulée dépasserait 340 000 dollars. D’après ses réseaux sociaux, Sanders exerçait comme pasteur à la Fifth African Baptist Church de La Nouvelle-Orléans ainsi qu’à la Second New Guide Missionary Baptist Church de Metairie. Un document falsifié aurait par ailleurs été remis en réponse à une assignation devant un grand jury, selon l’accusation.

Un appel à la prière après sa mise en examen

Après sa mise en examen en avril, Sanders avait publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il demandait à ses fidèles de prier pour son « ennemi ». Il y remerciait la communauté pour ses appels et ses messages de soutien, avant de déclarer : « Je ressens vos prières, Dieu agit déjà par son Esprit. » Il avait ajouté attendre de ses fidèles qu’ils prient également pour la personne qu’il désignait comme responsable de ses ennuis judiciaires, invoquant un verset biblique sur le pardon des ennemis.

Un schéma déjà observé dans d’autres paroisses américaines

Ce type de détournement n’est pas isolé aux États-Unis. Le père Richard Storey, prêtre de l’archidiocèse de Kansas City, dans le Kansas, a été arrêté le mois dernier après qu’un audit interne de son ancienne paroisse a révélé le détournement présumé de près de 160 000 dollars, des fonds qui auraient servi à financer des croisières, des séjours dans des casinos et des soins médicaux, selon une déclaration sous serment déposée dans le cadre de cette procédure. Il aurait démissionné peu après la découverte de l’audit.

Sanders, également auteur d’un livre intitulé « Strut your Stutter », encourageant ses lecteurs à assumer fièrement leur identité, encourt une peine maximale de 20 ans de prison, une amende pouvant atteindre 250 000 dollars et jusqu’à trois ans de liberté surveillée à l’issue de sa peine. Une taxe spéciale obligatoire de 100 dollars par chef d’accusation lui serait également imposée. La date de sa condamnation n’a pas encore été communiquée par les autorités.