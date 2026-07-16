WhatsApp intègre le choix du mode micro directement dans l'écran d'appel sur iPhone

WhatsApp propose désormais un raccourci vers les modes micro d’Apple directement depuis l’écran d’appel sur iPhone. La fonctionnalité, repérée par WABetaInfo, se déploie progressivement et supprime le détour par le Centre de contrôle.

Un accès simplifié depuis l’interface d’appel

Jusqu’ici, changer de mode micro pendant un appel WhatsApp imposait d’ouvrir le Centre de contrôle, de repérer les commandes audio de l’application, puis de sélectionner l’option voulue. Un parcours que la majorité des utilisateurs n’ont jamais exploré, selon le site spécialisé.

Désormais, un bouton « Plus » présent au bas de l’écran d’appel donne accès à l’option « mode micro« . Celle-ci ouvre directement le menu système d’Apple, sans interrompre ni couper la communication en cours.

Quatre réglages disponibles

Le menu propose les quatre modes introduits par Apple au fil des versions d’iOS :

– Standard : traitement audio appliqué par défaut

– Isolement de la voix : privilégie la voix de l’appelant et atténue les bruits environnants

– Large spectre : conserve l’ensemble des sons ambiants sans filtrage

– Automatique : ajuste le réglage en continu selon le contexte de l’appel

Ces options nécessitent iOS 15 ou une version ultérieure, et sont réservées aux modèles iPhone XR, iPhone XS et suivants. Le mode automatique, lui, suppose iOS 18 ou plus récent.

Une préférence mémorisée par application

Autre précision apportée par WABetaInfo : le choix effectué reste actif pour les appels suivants sur WhatsApp, jusqu’à ce que l’utilisateur en sélectionne un autre. Ce réglage est propre à chaque application — un utilisateur peut ainsi conserver l’isolement de la voix sur WhatsApp tout en gardant le mode standard sur FaceTime, par exemple. Le déploiement suit le schéma habituel des nouveautés WhatsApp : progressif, il ne concerne pas encore l’ensemble des utilisateurs iOS.

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