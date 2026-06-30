WhatsApp lance ses noms d'utilisateur : le scénario Gmail des années 2000 se répète

Trois milliards de comptes vont devoir se disputer un stock limité d’identifiants courts et mémorables. WhatsApp a ouvert lundi 29 juin la réservation mondiale de ses noms d’utilisateur, une fonctionnalité réclamée depuis plusieurs années qui permettra, à terme, de contacter un proche, un créateur ou une entreprise sans connaître son numéro de téléphone. L’option apparaît progressivement dans l’application, via Paramètres > Compte > Nom d’utilisateur, selon l’annonce officielle de la messagerie propriété de Meta.

Une réservation ouverte avant le lancement réel

Le mécanisme se déroule en deux temps distincts. Depuis lundi, les utilisateurs disposant de la dernière version de l’application peuvent réserver un identifiant unique de 3 à 35 caractères, sans restriction particulière hormis le respect des règles de la plateforme. Meta précise toutefois que cette réservation ne permet pas d’utiliser immédiatement le pseudo pour masquer son numéro : l’activation complète interviendra de façon graduelle au cours des prochains mois, pays par pays, avec une notification intégrée dès que la fonction devient disponible localement. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée pour la France.

L’entreprise indique réserver par avance les identifiants des célébrités, personnalités publiques et grandes organisations, avant même l’ouverture générale. Pour les créateurs et petites entreprises, une option permettra de récupérer le même pseudo déjà utilisé sur Instagram ou Facebook, afin de conserver une identité cohérente entre les plateformes du groupe.

Le numéro masqué, mais jamais supprimé

Une fois la fonction activée, le numéro de téléphone ne s’affichera plus automatiquement lors d’un premier message ou d’un ajout à un groupe : seul le nom d’utilisateur sera visible. WhatsApp précise qu’il n’existera ni annuaire public, ni moteur de recherche par pseudo, contrairement à ce que propose Telegram depuis plusieurs années. Il faudra connaître l’identifiant exact de son interlocuteur pour engager la conversation, ou passer par un lien ou un code QR généré depuis le profil.

Une protection supplémentaire est prévue sous la forme d’une clé de profil à quatre chiffres, que les inconnus devront saisir avant de pouvoir écrire pour la première fois. « Les personnes qui voudront vous contacter à l’aide de votre nom de profil devront saisir la clé associée à votre nom de profil avant de pouvoir vous envoyer un message pour la première fois« , précise la messagerie sur son site officiel. Le numéro de téléphone reste cependant l’identifiant technique du compte et demeure obligatoire à l’inscription : il continue de fonctionner en parallèle du pseudo pour ajouter un contact.

Le précédent des adresses email généralistes

La situation rappelle la ruée qu’avaient connue les services de messagerie électronique grand public au tournant des années 2000. Les premiers utilisateurs de Gmail, lancé en 2004, avaient pu obtenir des adresses simples au format prénom.nom, tandis que les inscrits plus tardifs avaient dû se résoudre à des suffixes numériques ou des variantes peu lisibles, faute de disponibilité. Avec un bassin de plus de trois milliards de comptes concernés, soit une échelle sans précédent par rapport au lancement des handles sur Twitter ou à celui de Gmail, la pénurie d’identifiants courts pourrait survenir bien plus rapidement chez WhatsApp.

Pour les indépendants et petites structures qui utilisent l’application comme vitrine commerciale, l’identifiant choisi dès cette phase de réservation pourrait devenir un actif comparable à une adresse email professionnelle soignée, à l’inverse d’un nom générique ou tardif difficile à retenir pour la clientèle.

WhatsApp annonce qu’elle informera chaque utilisateur directement dans l’application au moment où la fonctionnalité de contact sans numéro deviendra effective dans son pays. La réservation des noms reste pour l’instant indisponible sur les versions Web et Desktop de l’application.