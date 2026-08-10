Bénin : Georges Alé préoccupé par l’érosion côtière dans le Littoral Est 

Face à la menace grandissante de l’érosion côtière qui fragilise le littoral Est du Bénin, le gouvernement revoit sa méthode. Lors d’une récente mission de terrain, Georges Alé, ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, a affirmé une nouvelle orientation claire : « la preuve avant la décision ». Cette approche pragmatique entend fonder chaque mesure de protection sur des bases scientifiques incontestables plutôt que sur de simples intuitions.

Sur le terrain, la délégation ministérielle a engagé une démarche inclusive à double volet. D’une part, les experts techniques ont analysé les données concrètes de la dynamique sédimentaire et marine. D’autre part, les autorités sont allées au contact direct des riverains et des acteurs économiques locaux, notamment la société WAPCO Niger-Bénin et les communautés de pêcheurs de la corniche, afin d’évaluer la réalité des impacts socio-économiques.

Ce tournant stratégique repose sur trois piliers majeurs :une vision scientifique et concertée, la souveraineté nationale via la SoBIMaF et une approche intégrée et durable.

Il s’agit de garantir que les choix politiques s’appuient sur des données fiables et partagées entre toutes les institutions compétences, de positionner la société béninoise d’infrastructures maritimes et fluvio-lagunaires comme l’opérateur étatique central, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des prestataires étrangers et enfin prendre en compte l’ensemble du réseau hydrographique (lagunes, lacs et chenaux) et soutenir les infrastructures clés, à l’image du chantier naval indispensable à l’entretien des dragues.

En structurant sa réponse autour de ces axes clés, l’exécutif béninois se dote de moyens pérennes pour sécuriser ses côtes, préserver les moyens de subsistance des populations le long du littoral et relever durablement les défis maritimes nationaux.