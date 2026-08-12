Bénin : La Douane et Niger Brique en partenariat pour la sécurisation du marché du tabac

La Direction générale des Douanes béninoises s’active dans la lutte contre le commerce illicite du tabac. Elle a officialisé avec la société Niger Brique la signature d’un protocole d’accord visant à assainir et réguler le marché du tabac au Bénin.

Cette alliance entre le secteur public et le secteur privé entend établir un cadre fiscal rigoureux tout en intensifiant la lutte contre la fraude et les réseaux d’importation illicites. L’initiative s’articule autour d’un triple objectif majeur, sécuriser les recettes fiscales de l’État, préserver la santé publique par le contrôle des flux et renforcer la sécurité nationale en asséchant les circuits informels.

Pour la société Niger Brique, cette convention apporte des garanties essentielles. Elle assure une traçabilité optimale des produits du tabac, offre une meilleure prévisibilité des commandes et restaure des conditions de concurrence loyale sur le marché national.

De son côté, la Douane béninoise réaffirme son engagement à protéger les opérateurs économiques vertueux. À travers ce partenariat, l’administration affirme sa position de régulateur neutre, efficace et non discriminatoire.

Portée par la vision du Directeur général des Douanes, le Colonel Raouf Malèhossou Aboudou, cette démarche conjointe marque une volonté politique claire de moraliser le commerce du tabac et d’ériger un environnement économique plus transparent et sécurisé au Bénin.

Pour lutter contre la contrebande du tabac, la Douane béninoise déploie une stratégie intégrée reposant sur des leviers technologiques, réglementaires et opérationnels. Au cœur de ce dispositif figure l’instauration d’un marquage fiscal sécurisé et de systèmes de traçabilité numérique (SAM/STaR), garantissant l’authenticité des produits et le recouvrement effectif des droits d’accises. Cette approche moderne s’appuie sur la digitalisation complète des procédures via la gestion automatisée des risques, l’usage de scanners aux frontières stratégiques et des patrouilles mobiles ciblées. Parallèlement, l’administration renforce ses partenariats publics-privés avec les acteurs agréés afin de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et de partager l’information sur les flux illicites. Enfin, l’application de sanctions financières rigoureuses et une coopération douanière renforcée au sein de la Cedeao permettent de verrouiller les corridors de transit pour réduire la fraude.