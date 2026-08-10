Bénin : Le ministre Mahuna Akplogan échange avec l’Éthiopie sur l’IA et le numérique

L’intelligence artificielle et les infrastructures numériques ont dominé les échanges entre le Bénin et l’Éthiopie lors d’une mission béninoise menée du 4 au 8 août 2026 à Addis-Abeba. Conduite par le ministre de la Transformation Digitale et de l’Innovation, Mahuna Akplogan, la délégation a examiné plusieurs pistes de coopération entre les deux pays.

Cette visite intervient quelques semaines après une rencontre entre le président béninois Romuald Wadagni et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, tenue le 13 juillet 2026. Elle vise à prolonger les échanges politiques par des discussions techniques sur les politiques numériques.

Des expériences comparées dans plusieurs domaines

Les discussions ont porté sur les principaux leviers de la transformation numérique des administrations. Les délégations ont confronté leurs expériences concernant la digitalisation des services publics, l’identité numérique, l’interopérabilité des systèmes, la gouvernance des données et la cybersécurité.

Le Bénin a présenté les avancées réalisées depuis le lancement de ses grandes réformes numériques. Le pays travaille depuis 2016 à la modernisation de ses infrastructures et à l’intégration des technologies numériques dans l’administration, avec une stratégie initiale articulée autour de six projets majeurs pour la période 2016-2021.

Cette politique s’est ensuite poursuivie avec la dématérialisation progressive des démarches administratives et le développement de plateformes permettant aux citoyens d’accéder à des services publics à distance. Le Portail national des services publics permet aujourd’hui de consulter des informations administratives et d’effectuer certaines démarches en ligne.

L’intelligence artificielle au centre des perspectives

La coopération entre les deux États devrait également concerner l’intelligence artificielle et l’innovation. Une séance de travail a réuni la délégation béninoise et le ministère éthiopien de l’Innovation et de la Technologie pour comparer les expériences et identifier des domaines de collaboration.

Le ministère béninois de la Transformation Digitale et de l’Innovation est dirigé depuis mai 2026 par Mahuna Akplogan, également chargé de la stratégie nationale d’intelligence artificielle. Selon sa biographie officielle, sa mission comprend la conduite de la feuille de route technologique du pays et le développement d’un écosystème d’innovation.

Les échanges ont aussi porté sur la cybersécurité, devenue un enjeu associé au développement rapide des services numériques. En juin 2026, le gouvernement béninois avait déjà placé la sécurité des systèmes d’information parmi les priorités de sa politique numérique.

Vers une coopération numérique renforcée

La mission d’Addis-Abeba ouvre ainsi des perspectives de coopération Sud-Sud entre deux pays engagés dans la modernisation de leurs administrations par le numérique. Les échanges pourraient déboucher sur des initiatives communes dans l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques, la protection des données et l’innovation.

Pour le Bénin, cette démarche intervient alors que le pays prépare aussi une nouvelle étape de sa transformation numérique. En juillet 2026, les autorités ont lancé les travaux d’élaboration d’une feuille de route nationale sur les infrastructures publiques numériques, avec un accent sur l’identité numérique, les paiements et l’échange sécurisé des données.