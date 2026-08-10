Bénin : les dates des choix de filières après le bac dévoilées

Les nouveaux bacheliers béninois pourront effectuer leurs choix de filières universitaires à partir du 14 août 2026. Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dévoilé, lundi 10 août, le calendrier d’ouverture de la plateforme Apresmonbac.bj, destinée au recueil des choix de filières dans les universités publiques.

Pour les titulaires du baccalauréat classique de la session 2026, deux périodes sont prévues selon le statut du candidat. Les bacheliers souhaitant être considérés comme boursiers disposeront d’un délai allant du vendredi 14 août à minuit au lundi 24 août à 23 h 59. Les candidats à titre payant devront, eux, attendre le vendredi 11 septembre pour accéder à la plateforme. Leur période de choix prendra fin le mardi 22 septembre à 23 h 59.

Deux périodes pour le baccalauréat classique

Les dates annoncées concernent exclusivement les candidats ayant obtenu le baccalauréat classique en 2026. Ils devront sélectionner leurs filières en fonction de leur projet académique et des possibilités offertes dans les établissements publics d’enseignement supérieur.

Le ministère précise que la plateforme sera accessible à l’adresse Apresmonbac.bj. Les candidats sont invités à consulter les informations disponibles avant de valider leurs choix.

Une campagne d’information et de sensibilisation a déjà été organisée du 3 au 7 août 2026. Cette phase devait permettre aux nouveaux bacheliers de mieux comprendre les différentes possibilités de formation et les modalités à respecter lors de la sélection des filières.

Cette étape intervient après la publication des résultats du baccalauréat 2026. La session avait enregistré 77 101 candidats, selon les données communiquées au lancement des épreuves en juin.

Les bacheliers techniques attendront septembre

Les titulaires du baccalauréat technique, issus des séries DEAT et DT, disposeront d’un calendrier distinct. Pour cette catégorie, le recueil des choix de filières est prévu du mercredi 30 septembre à minuit au mardi 6 octobre 2026 à 23 h 59.

Le dispositif permet ainsi de distinguer les périodes réservées aux différents profils de nouveaux bacheliers. Les candidats concernés devront effectuer leurs choix durant la période correspondant à leur diplôme. Le ministère recommande aux intéressés de prendre connaissance du guide d’information élaboré dans le cadre de la campagne de sensibilisation avant de procéder à leur inscription sur la plateforme.

Des choix à effectuer avant les échéances

Le calendrier fixé par le ministère impose aux candidats de respecter strictement les périodes correspondant à leur statut. Aucun choix ne pourra être effectué en dehors des fenêtres prévues par la plateforme. La procédure concerne l’accès aux filières proposées dans les universités publiques béninoises. Les nouveaux bacheliers devront donc s’informer sur les formations disponibles avant de procéder à la sélection.

Avec Apresmonbac.bj, le gouvernement centralise le recueil des choix de filières après le baccalauréat afin d’organiser la sélection et le classement des candidats dans les établissements publics d’enseignement supérieur. Les bacheliers sont appelés à anticiper leurs choix et à respecter les dates fixées pour éviter de manquer leur période d’inscription.