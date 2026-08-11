Bénin : une jeune femme retrouvée morte au fond d'un puits de 60 mètres à Bohicon

Le corps d’une jeune femme a été repêché au fond d’un puits de 60 mètres de profondeur, dans le quartier Tabadé, à Bohicon, une commune du département du Zou, au Bénin. La découverte a été faite mardi 11 août, selon un compte rendu de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC).

La victime, âgée d’environ 25 ans et exerçant la profession de couturière, est identifiée par les initiales E. A. Résidente du village d’Adamè, situé dans l’arrondissement d’Avogbanan, elle se serait jetée dans l’ouvrage, selon les premiers éléments recueillis sur place. Aucune confirmation officielle sur les circonstances exactes du drame n’a pour l’heure été communiquée.

Une opération de sauvetage complexe

L’antenne départementale de l’ABPC à Bohicon a dépêché une équipe de sept personnels, appuyée par un poste de secours, pour procéder au repêchage du corps. Le puits, doté d’un diamètre d’1,30 mètre et rempli d’eau, présentait une configuration jugée particulièrement étroite pour ce type d’intervention.

Face à cette difficulté, les secours ont dû installer un dispositif spécifique de descente et de remontée avant d’engager l’opération. Les intervenants ont d’abord procédé à une reconnaissance des lieux et à une collecte de renseignements, puis ont sécurisé le périmètre avant toute action. Une concertation a ensuite permis d’arrêter le protocole retenu pour atteindre le fond de l’ouvrage.

Le corps remis aux autorités

Le constat de décès a été établi par Mme Alapini Évangéline, infirmière au Centre de santé d’Avogbanan. Une fois le corps remonté à la surface, il a été remis à la disposition des services de police et des parents présents sur les lieux, précise l’ABPC.

L’agence indique que chaque étape de l’intervention a été conduite avec rigueur, malgré les contraintes techniques imposées par la profondeur et l’étroitesse du puits. Aucune information complémentaire n’a été communiquée à ce stade sur une éventuelle enquête judiciaire concernant les causes du décès.