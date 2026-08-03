Bénin : les concours d'entrée dans les écoles et instituts publics ouverts aux nouveaux bacheliers

Les bacheliers de la session 2026 peuvent désormais concourir pour une place dans les écoles et instituts universitaires publics du Bénin. La procédure a été activée ce 3 août par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui fixe les épreuves écrites aux jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2026, avec un dépôt des dossiers physiques attendu au plus tard le lundi 17 août à 17 heures précises. Les établissements concernés sont l’INMeS, l’IFSIO, l’ENSPD, l’ENSTIC, l’ENEAM, l’INSPEI, l’INJEPS, l’IUEP-MA de Djougou, l’ENS Natitingou, l’ENS Porto-Novo et l’ENSET Lokossa.

Deux journées d’épreuves réparties par filière

Les tests écrits auront lieu dans six villes : Cotonou, Abomey, Parakou, Lokossa, Natitingou et Porto-Novo. La première journée, celle du 10 septembre, concerne les candidats aux instituts professionnels — INMeS, IFSIO, ENSPD, ENSTIC, ENEAM, INSPEI, INJEPS et IUEP-MA. La seconde journée revient aux postulants des écoles normales supérieures, à savoir l’ENS Natitingou, l’ENS Porto-Novo et l’ENSET Lokossa.

Une procédure en deux étapes obligatoires

Les candidats doivent d’abord effectuer une préinscription en ligne sur la plateforme www.concours.enseignementsuperieur.gouv.bj, puis compléter un dossier physique à déposer dans l’un des six centres retenus : ENS Natitingou, IFSIO Parakou, ENSET Lokossa, INSPEI Abomey, INMeS Cotonou et ENS Porto-Novo. Ce dossier doit comporter la fiche de préinscription imprimée, une fiche d’inscription à retirer sur place, ainsi que le récépissé attestant du versement de 5 000 FCFA au Trésor Public, sur le compte N° BJ 6600 1001 0000 0010 1567 71, au bénéfice de la Direction des Examens et Concours du ministère.

Trois conditions principales encadrent la candidature : détenir la nationalité béninoise, être âgé de 21 ans au plus au 31 décembre de l’année d’obtention du diplôme, et avoir décroché le baccalauréat 2026 (ou un diplôme équivalent) avec au minimum la mention « Assez-Bien ».

Les personnes en situation de handicap bénéficient d’une majoration de cinq ans sur la limite d’âge, ainsi que d’un tiers-temps supplémentaire, soit un quart de la durée réglementaire des épreuves. Cet aménagement est conditionné à la présentation d’un certificat médical, délivré par un spécialiste exerçant dans une formation sanitaire publique de référence.