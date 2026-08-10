Cérémonie du Mérite au Bénin : Léandre Houngbédji précise le sort réservé aux élèves distingués

Après la Cérémonie nationale du Mérite et de la Mémoire, organisée le 31 juillet 2026 à Cotonou, le gouvernement a apporté des précisions sur le suivi réservé aux apprenants distingués. Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a notamment annoncé un suivi annuel des lauréats ainsi que des mesures d’accompagnement, dont des bourses d’excellence pour les meilleurs élèves ayant obtenu le Cep.

Lors d’une émission diffusée sur la radio nationale, Wilfried Léandre Houngbédji a indiqué que ces lauréats feront désormais l’objet d’un suivi annuel. Pour les plus jeunes, ceux qui viennent d’obtenir le Certificat d’études primaires (Cep), le gouvernement a décidé d’accorder des bourses d’excellence aux meilleurs d’entre eux. Ceux qui intègrent le Prytanée militaire ou l’École militaire des jeunes filles peuvent également accéder à des écoles et lycées de stature internationale. Les apprenants ayant obtenu le baccalauréat distingués lors de la cérémonie ont, eux aussi, la possibilité de bénéficier d’une bourse.

Pour la catégorie intermédiaire, celle des titulaires du Brevet d’études du premier cycle (Bepc), le ministre a indiqué qu’il n’était pas nécessaire, dans l’immédiat, de leur accorder une aide financière. Il a toutefois évoqué la possibilité qu’ils puissent bénéficier, à l’avenir, de fournitures scolaires ou de dotations destinées à leur équipement.

Wilfried Léandre Houngbédji a par ailleurs rappelé qu’il s’agissait de la première édition de cette cérémonie, qui a été préparée en deux mois. Il a précisé que le dispositif pourrait être davantage apprécié et développé à partir des prochaines éditions, notamment en ce qui concerne le contenu des prix et leur impact sur les récipiendaires et sur la société dans son ensemble.

Une cérémonie à la veille de l’anniversaire de l’indépendance

La Cérémonie nationale du Mérite et de la Mémoire s’est tenue le vendredi 31 juillet 2026 au Dôme du Sofitel de Cotonou, à la veille de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. L’événement, initié par le président Romuald Wadagni, Grand Maître des Ordres nationaux du Bénin, a été organisé sous l’égide de la vice-présidente de la République, Grande Chancelière des Ordres nationaux du Bénin. Le chef de l’État était présent à la cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance solennelle et empreinte d’émotion.

Cette soirée républicaine a permis à la Nation d’honorer des femmes et des hommes dont les parcours illustrent l’excellence, le patriotisme, la créativité, la résilience et le service. Plusieurs catégories ont ainsi été distinguées : l’excellence scolaire, la culture à travers la catégorie « Racines et Couleurs », la musique avec « Les Voix éternelles du Bénin », l’engagement social, le sport et le journalisme sportif à travers « Les Champions de la Nation », ainsi que le secteur agricole avec la catégorie « Les Mains qui nourrissent ».

Les enfants au cœur de la soirée

Dans la catégorie « L’Excellence scolaire », les meilleurs élèves aux examens nationaux, le Certificat d’études primaires, le Brevet d’études du premier cycle et le Baccalauréat, ont été distingués pour leurs performances exceptionnelles. Cette reconnaissance consacre le mérite et l’effort au sein du système éducatif béninois, et s’adresse directement aux plus jeunes générations, de l’école primaire jusqu’au lycée. C’est précisément ce public que le gouvernement a choisi de mettre en avant dans sa communication d’après-cérémonie, en détaillant les bourses et les possibilités d’accès à des établissements prestigieux qui leur sont désormais ouvertes.

Un hommage pour les personnes en situation de handicap

La cérémonie a également réservé une place importante à l’inclusion, à travers la catégorie « Dignité et Honneurs ». La République a ainsi rendu hommage à des femmes et des hommes vivant avec un handicap, dont le parcours témoigne d’une détermination remarquable et d’un engagement quotidien au service de la société. Ont été élevés à divers grades dans l’Ordre national du Mérite du Bénin : Prisca Tchansi, Chantal Gbenakpo, Prudencia Atindokpo, Franck Adomalinkpo, Bastou Odjo et Ahmed Taofik.

Cette distinction s’inscrit dans l’esprit général de la cérémonie, qui a voulu saluer la diversité des parcours et des formes d’engagement, au-delà des seules performances scolaires, artistiques ou sportives.

Le gouvernement présente cette cérémonie comme la traduction de l’attachement des plus hautes autorités à la promotion de l’excellence, de la mémoire nationale et de la reconnaissance du mérite sous toutes ses formes. Concernant les jeunes lauréats scolaires, les précisions apportées par le ministre porte-parole laissent entrevoir la mise en place progressive d’un dispositif d’accompagnement appelé à s’étoffer lors des prochaines éditions.