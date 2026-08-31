Brèche de Roland : une chute de vingt mètres tue un randonneur de 75 ans, un mois après l'alerte des CRS

Un randonneur de 75 ans a fait une chute mortelle d’une vingtaine de mètres, dimanche 30 août, non loin de la Brèche de Roland, dans le massif de Gavarnie. L’accident s’est produit vers 14 heures, alors qu’il évoluait sur le tronçon reliant le refuge des Sarradets au col voisin, dans les Hautes-Pyrénées. Plusieurs blocs rocheux ont été percutés durant sa chute. Les secours, dépêchés par hélicoptère, ont découvert la victime en arrêt cardiaque à leur arrivée. Les tentatives de réanimation n’ont pas suffi à le sauver.

Un secteur déjà signalé par les CRS

Un mois plus tôt, le 2 août, un éboulement s’était produit sur les parois sud du Pic de Bazillac, côté espagnol, entre la Brèche de Roland et le Pic du Taillon. Face aux chutes de pierres qui en avaient résulté, Sébastien Abbadie, chef de l’unité des CRS 65, avait appelé les randonneurs et alpinistes à éviter ce passage précis lors du franchissement de la brèche, en privilégiant une descente par le versant espagnol pour rejoindre le Taillon à l’abri des chutes de pierres. Cette mise en garde ciblait un axe distinct de celui où s’est produit l’accident mortel du 30 août. Elle montre que les secours surveillaient déjà la zone dans les semaines précédant le drame.

Une zone fréquentée mais exigeante

La Brèche de Roland, ouverture naturelle de 40 mètres de large culminant à 2 804 mètres d’altitude, marque la frontière entre l’Aragon espagnol et les Hautes-Pyrénées. Le sentier qui y mène, très emprunté par les randonneurs, traverse un terrain escarpé où le relief ne pardonne guère un faux pas.

Le secteur avait déjà mobilisé les secours à la mi-août, lorsqu’une randonneuse espagnole de 45 ans s’était retrouvée bloquée sur les pentes du pic de Saint-André, à plus de 2 600 mètres, en tentant de rejoindre la brèche par un raccourci hors itinéraire classique. Une équipe des CRS montagne était intervenue pour la sécuriser et l’évacuer par hélicoptère.

Une accumulation d’accidents en fin d’été

Le week-end du 30 août a par ailleurs été marqué par plusieurs autres interventions des secours en montagne dans les Hautes-Pyrénées, sans lien direct avec cet accident. À l’échelle des massifs pyrénéens, la période a été particulièrement meurtrière : un randonneur britannique de 28 ans a été retrouvé mort le 27 août dans le cirque de Tristaina, en Andorre, et un homme de 34 ans a chuté mortellement le 24 août dans le massif du Dévoluy, en Isère.

Les interventions des secours en montagne dans les Pyrénées avaient déjà progressé de 10 % lors de l’été 2025, une saison qui avait fait 18 morts sur le massif, selon un bilan de France 3 Occitanie. Le dispositif de prévention « Réussir ma rando », piloté par le Parc national des Pyrénées, inclut le refuge de la Brèche de Roland parmi ses points de sensibilisation prioritaires.