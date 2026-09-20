« Le meilleur du monde » : Zidane s'explique sur le choix de garder Mbappé capitaine

Kylian Mbappé conserve le brassard de capitaine de l’équipe de France. Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus depuis le 1er août 2026, a confirmé ce dimanche au micro de Téléfoot qu’il maintenait l’attaquant du Real Madrid dans ce rôle pour son premier rassemblement à la tête de la sélection.

Un choix justifié par la Coupe du monde 2026

Zidane a expliqué que son choix reposait sur le parcours de Mbappé lors du dernier Mondial, où il portait déjà le brassard. « Ce qui m’a poussé à le conserver ? Le fait qu’il ait été le capitaine à la CDM. Il a tenu son rôle, c’est un joueur important, le meilleur du monde », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par Foot Mercato.

Le technicien de 54 ans succède à Didier Deschamps, dont le mandat de quatorze ans à la tête des Bleus s’est achevé après l’élimination de la France en demi-finale du Mondial 2026. Zidane a officiellement pris ses fonctions le 1er août, pour un contrat courant jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Cette confirmation intervient à quelques jours des deux premières sorties officielles du nouveau sélectionneur en Ligue des nations de l’UEFA. Les Bleus se rendront d’abord chez les Turcs, puis enchaîneront face aux Belges dans la foulée, pour cette entame de campagne 2026-2027.

Le poste de Mbappé encore en discussion

Interrogé sur le positionnement de son capitaine, Zidane a écarté l’idée de le cantonner au rôle d’avant-centre, poste qu’il occupait sous Deschamps. « Il n’est pas qu’un simple 9. Il peut jouer dans d’autres positions et c’est ce qu’on va essayer de faire à chaque match », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur avait déjà évoqué cette piste lors de sa première conférence de presse, le 18 septembre, en dévoilant sa liste de 23 joueurs pour cette trêve internationale. Il avait alors indiqué apprécier particulièrement Mbappé au poste d’ailier gauche, tout en assurant que ce dernier restait capable d’évoluer aux trois postes offensifs.

Ce débat sur le positionnement de Mbappé n’est pas nouveau. Sous Deschamps, la question était déjà revenue à plusieurs reprises, notamment après des critiques formulées par la presse anglaise sur son utilisation dans l’axe. Un sondage publié en juin 2026 avait confirmé une certaine réticence des supporters français envers ce choix tactique.

Une continuité après le départ de Deschamps

Le maintien de Mbappé au capitanat traduit une volonté affichée de stabilité pour ce début de mandat. Zidane avait déjà confirmé cette décision dès l’annonce de sa première liste, deux jours avant ses déclarations à Téléfoot. Mbappé porte le brassard des Bleus depuis mars 2023, date à laquelle Didier Deschamps l’avait désigné après la retraite internationale d’Hugo Lloris. Il totalise à ce jour plus de cent sélections avec l’équipe de France et reste à quelques buts du record national détenu par Olivier Giroud.