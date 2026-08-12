Côte d'Ivoire : ce que l'on sait des migrants rapatriés du Niger et de la vague attendue

Un vol charter en provenance du Niger a déposé 135 Ivoiriens à l’aéroport d’Abidjan dans la soirée du mardi 11 août 2026. Ces jeunes hommes ont ensuite été soumis à une procédure d’identification avant leur transfert vers un dispositif d’accompagnement au retour.

Un protocole d’accueil à l’arrivée

Les rapatriés ont franchi les contrôles de sûreté avant d’être orientés vers les équipes chargées de recueillir leur parcours migratoire et d’évaluer leurs besoins de réinsertion. Cette étape ouvre l’accès à un accompagnement destiné à faciliter leur retour à la vie active dans leur région d’origine.

Le Niger demeure l’un des principaux points de passage des routes migratoires ouest-africaines vers le Maghreb et l’Europe. De nombreux candidats à l’émigration originaires de Côte d’Ivoire s’y retrouvent bloqués faute d’avoir pu poursuivre leur parcours, ce qui explique la récurrence de ces opérations de retour depuis ce pays.

Un second groupe attendu jeudi depuis la Libye

Un contingent de 120 personnes en provenance de Libye doit à son tour rejoindre Abidjan jeudi 13 août 2026. Cette arrivée confirme la poursuite d’un mécanisme de rapatriement mené simultanément sur plusieurs itinéraires migratoires, la Libye figurant elle aussi parmi les zones de blocage fréquentes pour les candidats au départ vers l’Europe.

Ce double mouvement d’août 2026 fait suite à plusieurs opérations conduites plus tôt dans l’année. Deux vols antérieurs en provenance du Niger avaient déjà ramené près de 300 personnes vers Abidjan, dans le cadre d’un mécanisme d’identification ayant recensé plusieurs centaines de ressortissants ivoiriens présents sur place, pour la plupart dépourvus de documents d’identité.

Un accompagnement structuré à la réinsertion

Les précédentes vagues de rapatriement s’étaient appuyées sur une coordination entre l’État ivoirien et des partenaires internationaux actifs dans la gestion des flux migratoires en Afrique de l’Ouest. Une fois les formalités administratives achevées, les rapatriés avaient bénéficié d’un hébergement temporaire ainsi que d’un suivi médical et psychologique, avant d’être orientés vers des programmes de réinsertion socioéconomique.

Le Niger a renforcé en 2026 son propre dispositif national de prise en charge des migrants de retour, avec un appui financier de l’Union européenne. Cette évolution facilite la coordination des opérations organisées depuis son territoire vers les pays voisins de la sous-région.