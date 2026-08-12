La France fait face à une crise financière inéluctable selon François Bayrou

François Bayrou, l’ancien Premier Ministre d’Emmanuel Macron, a de nouveau alerté sur la situation des finances publiques françaises mercredi, lors de l’émission La Grande interview sur Europe 1. Interrogé par le journaliste Jacques Serais, l’ancien maire de Pau a estimé que la France se dirigeait vers une crise financière qu’il juge difficile à éviter (pour ne pas dire impossible). Pour justifier son propos, il s’appuie notamment sur le niveau de la dette, le déficit public et le poids croissant des intérêts à rembourser.

François Bayrou considère que la France n’avait pas connu une telle situation depuis plusieurs décennies. Son principal point d’inquiétude concerne le coût de la dette. Il affirme qu’en 2027, selon les projections qu’il évoque, l’impôt sur le revenu versé par les Français pourrait ne plus suffire à couvrir les seuls intérêts de la dette publique. Le remboursement du capital n’est pas pris en compte dans ce calcul. En d’autres termes, la France ne pourra pas payer ses échéances pour rembourser ses prêts, grâce aux impôts, impliquant donc de devoir à nouveau lever de l’argent.

Une alerte centrée sur le poids de la dette

Cette analyse repose aussi sur l’évolution des dépenses publiques qui sont de plus en plus importantes. S’ajoute à cela, la hausse des intérêts sur les emprunts, ce qui réduit mécaniquement les marges de manœuvre budgétaires de l’État. Le sujet est d’autant plus sensible que la France doit également composer avec un contexte politique instable.

Hier, des pistes ont été évoquées par Matignon pour permettre de réaliser des économies, dont un gel des plus grosses retraites. Un sujet sensible, explosif. Mais cette seule mesure pourrait même ne pas suffire. Certains plaident d’ailleurs pour un gel total des aides de l’État et ce, pour une durée de plusieurs années afin de favoriser le retour à l’équilibre des comptes.

À quelques mois des élections présidentielles, les annonces des candidats seront naturellement scrutées et pourraient faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre.