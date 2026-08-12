Transfert de Rodri : le Barça et Manchester City toujours en désaccord sur le prix

Manchester City refuse toujours de lâcher Rodri au prix proposé par le FC Barcelone. Le club catalan a obtenu l’accord de principe du joueur depuis le week-end dernier, mais l’opération reste bloquée par un désaccord financier entre les deux clubs.

Un accord joueur acquis, un prix contesté

Le milieu de terrain espagnol, âgé de 30 ans, a donné son feu vert à un transfert vers le Camp Nou, écartant au passage la piste du Real Madrid. Cette étape, franchie il y a plusieurs jours selon Mundo Deportivo, ne garantit aucune finalisation rapide du dossier. Manchester City campe sur ses positions et refuse de céder son joueur sans contrepartie financière jugée satisfaisante par ses dirigeants. Le contrat de Rodri court jusqu’en juin 2027, ce qui laisse au club anglais le temps de négocier sans pression de calendrier.

Des offres successives rejetées

Le Barça a formulé plusieurs propositions depuis l’ouverture des négociations. Une première offre autour de 45 millions d’euros, bonus compris, a été repoussée par Manchester City dès son dépôt. Une seconde offre avoisinant les 50 à 55 millions d’euros a ensuite rapproché les deux parties, sans emporter l’adhésion complète du club anglais, qui réclamerait des montants oscillant entre 65 et 70 millions d’euros selon plusieurs sources concordantes.

Les dirigeants barcelonais refusent de s’aligner sur ces exigences, jugées excessives pour un joueur en fin de contrat dans moins de deux ans. Le club préfère temporiser plutôt que de compromettre son équilibre financier, déjà sous surveillance en Liga.

Un mercato chargé pour le Barça

Ce désaccord financier intervient alors que le club catalan gère en parallèle le dossier de l’attaquant Ferran Torres, annoncé du côté du PSG. Le mercato estival du Barça s’annonce ainsi particulièrement chargé, entre départs à finaliser et arrivées à sécuriser avant la reprise de la compétition.

Rodri arrive auréolé d’un titre de meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, remportée par l’Espagne aux États-Unis. Cette performance a renforcé sa cote sur le marché des transferts et compliqué la tâche du Barça pour convaincre Manchester City de revoir ses exigences à la baisse.

Recruté par les Cityzens en 2019 en provenance de l’Atlético Madrid pour un montant équivalent, Rodri s’est imposé comme l’un des piliers du milieu de terrain sous les ordres de Pep Guardiola, avec un palmarès incluant la Ligue des champions et plusieurs titres de Premier League. Son départ, s’il se confirme, marquerait la fin d’un cycle de sept saisons à l’Etihad Stadium.