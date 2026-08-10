Côte d'Ivoire : deuxième deuil militaire en une semaine avec la mort du colonel-major Fofié Kouakou

Le corps du colonel-major Fofié Kouakou Martin a été découvert sans vie à son domicile dimanche 9 août 2026 au matin. Commandant de la 2ᵉ région militaire de Daloa, l’officier est mort des suites d’une longue maladie, selon un communiqué de l’État-Major général des Armées.

Un communiqué signé par le chef d’état-major

Le document officiel, signé du Général d’armée Lassina Doumbia, chef d’État-Major général des Armées, confirme la nouvelle quelques heures après la découverte du corps. Le texte exprime « un profond regret » et adresse des condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble du personnel des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI). Les modalités des obsèques n’ont pas encore été fixées ; leur programme sera diffusé ultérieurement par la hiérarchie militaire.

Une figure marquante de l’ex-rébellion

Né en 1968 à Bondoukou, Fofié Kouakou avait dirigé la zone 10 des Forces nouvelles à Korhogo durant la partition du pays amorcée en 2002. Après la crise postélectorale, il rejoint les rangs de l’armée régulière et devient, en janvier 2017, commandant en second de la région militaire de Daloa. Promu colonel-major par la suite, il occupait ce commandement depuis plusieurs années, malgré un état de santé déjà fragile.

Des rumeurs sur sa mort avaient déjà circulé à plusieurs reprises par le passé, sans jamais être confirmées par les autorités militaires, ce qui alimentait autour de lui une réputation quasi légendaire au sein de l’ancienne rébellion.

Une armée déjà endeuillée

Cette disparition intervient huit jours à peine après celle du général de division Aly Justin Dem, chef d’État-Major général adjoint des Armées, emporté par un malaise le 31 juillet à Abidjan. Dem présidait le comité d’organisation du défilé du 7 août, jour de la fête nationale ivoirienne. Ces deux décès rapprochés touchent directement l’encadrement supérieur des Forces armées de Côte d’Ivoire, quelques semaines après la commémoration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du pays.