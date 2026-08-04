Côte d'Ivoire : Hervé Renard succède à Emerse Faé sur le banc des Éléphants

Hervé Renard retrouve son ancien poste. La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a annoncé ce 4 août sa nomination comme sélectionneur-entraîneur de l’équipe nationale A, dix ans après l’avoir déjà menée au sacre continental.

Un retour aux affaires pour Renard

Le technicien français, sacré champion d’Afrique avec les Éléphants en 2015, effectue ainsi son grand retour à Abidjan. Selon le communiqué signé par le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, cette désignation traduit la volonté de la Fédération de consolider les acquis obtenus par la sélection ces dernières années. Renard aura pour charge de préparer et conduire l’équipe lors des prochaines échéances internationales, en coordination avec les structures techniques de la fédération.

Le communiqué précise que l’entraîneur est attendu à Abidjan dans les prochains jours pour prendre officiellement ses fonctions. Une conférence de presse de présentation suivra, sans date encore fixée. Fait à noter : Renard n’en est pas à sa première expérience de ce type sur le continent. Il reste, avec le Français Charles Gyamfi (Ghana) le seul entraîneur avec l’Égyptien Hassan Shehata à avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations avec deux sélections différentes, ayant déjà offert ce titre à la Zambie en 2012 avant de récidiver avec la Côte d’Ivoire trois ans plus tard.

Le départ de Faé après le Mondial

Cette nomination intervient quelques jours après la fin du mandat d’Emerse Faé. Arrivé aux commandes des Éléphants en janvier 2024, ce dernier avait vu son contrat expirer le 31 juillet sans être reconduit par la fédération, une décision tombée peu après l’élimination de la sélection en seizièmes de finale du Mondial 2026, battue par la Norvège (1-2).

Faé avait dit sa surprise face à cette rupture, affirmant que des échanges sur une prolongation étaient pourtant engagés après la coupe du monde. Son passage restera marqué par le sacre continental de 2024 obtenu à domicile et par la première qualification de la Côte d’Ivoire à un Mondial depuis 2014.

Un calendrier chargé pour la suite

La FIF devait agir vite. Les Éléphants affrontent le Ghana dès le 23 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027 organisée en Tanzanie et en Ouganda. Cette échéance rapprochée laisse à Renard peu de temps pour prendre ses marques avant sa première sortie officielle sur le banc ivoirien.

La fédération traverse par ailleurs une phase de transition institutionnelle, avec une assemblée générale élective prévue le 12 septembre à Yamoussoukro pour désigner son futur président. La composition du staff technique de Renard, elle, n’a pas encore été communiquée.