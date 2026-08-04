Russie : des drones ukrainiens frappent un cargo turc près de Novorossiïsk, quatre blessés

Six à sept drones auraient visé un cargo turc lundi soir au large de Novorossiïsk, provoquant un incendie à bord. Selon la Direction générale des affaires maritimes turque (DGM), quatre membres d’équipage ont été blessés, dont trois grièvement.

Le bâtiment touché, le Nadezhda, naviguait entre le port turc de Samsun et Novorossiïsk, chargé de fruits et légumes destinés au marché russe. Il bat pavillon camerounais mais serait exploité par l’armateur turc Kalyoncu Shipping. Vingt-deux personnes se trouvaient à bord, dont treize ressortissants turcs.

L’attaque attribuée par le capitaine à l’Ukraine

Le commandant du navire, Yalçın Şahin, cité par l’agence turque Ihlas, affirme que l’attaque a été menée par des drones ukrainiens. Aucune confirmation indépendante ni revendication officielle de Kiev n’est venue étayer cette version à ce stade. Les autorités turques n’ont désigné aucun responsable dans leur communiqué.

L’équipage aurait combattu seul les flammes dans un premier temps, la présence de drones dans la zone ayant retardé l’intervention des secours russes. Les marins ont finalement été évacués vers le port de Novorossiïsk par des unités navales russes.

Des dégâts à la proue et aux quartiers d’habitation

La DGM évoque des dommages structurels touchant l’avant du navire ainsi que les espaces de vie de l’équipage. L’état de santé de trois membres du personnel pourrait être grave, précise le communiqué turc, sans donner davantage de détails médicaux à ce stade.

Une flotte turque régulièrement visée

L’incident du Nadezhda porte à plusieurs le nombre de navires liés à la Turquie touchés en mer Noire depuis le début de l’année. Début juillet, un marin avait péri lors d’une frappe de drone contre un autre cargo turc, le Reyhan Sarı. Les forces ukrainiennes revendiquent, depuis le lancement de leur campagne maritime le 6 juillet, avoir frappé 196 navires, dont 70 en mer Noire et 126 en mer d’Azov.

Ankara entretient des échanges commerciaux avec la Russie tout en fournissant un soutien à l’Ukraine. Membre de l’OTAN, la Turquie n’a pas rejoint les sanctions occidentales contre Moscou. Les frappes répétées visant sa flotte marchande en mer Noire mettent régulièrement cet équilibre à l’épreuve.