Liga : Mbappé sous pression avant le derby madrilène avec 5 buts de retard sur Raphinha

Kylian Mbappé n’a plus droit à l’erreur avant le derby de la capitale espagnole ce 20 septembre. L’attaquant du Real Madrid affiche 7 buts en six journées de Liga, soit cinq de moins que le nouveau leader du classement des buteurs, Raphinha, auteur d’un triplé décisif samedi lors de la victoire du FC Barcelone (3-1) contre le FC Séville.

Ce nouveau coup d’éclat au stade Ramón Sánchez-Pizjuán relance entièrement la course au trophée Pichichi à un moment charnière de la saison. Le Brésilien porte désormais son total à 12 réalisations en sept journées et distance largement ses poursuivants, alors que Mbappé s’apprête à défier l’Atlético Madrid ce dimanche.

Raphinha creuse l’écart en tête

Le triplé face aux Andalous propulse Raphinha seul en tête du classement des buteurs de Liga, loin devant un trio qui se partage la deuxième place à 7 buts : Mbappé, Lamine Yamal et Sergio Camello. Roberto Fernández suit avec 6 réalisations, tandis qu’un groupe de quatre joueurs – Yannick Zabiri, Fer Niño, Pierre-Emerick Aubameyang et Ante Budimir – pointe à 5 buts. L’écart entre le capitaine barcelonais et son plus proche poursuivant atteint donc cinq unités, un différentiel rarement observé à ce stade de la compétition.

Un derby test pour la course au Pichichi

Le choc entre l’Atlético et le Real, prévu à 16h15 au stade Riyadh Air Metropolitano pour le compte de la septième journée, offre à Mbappé une occasion immédiate de réduire l’écart. Le Français aborde la rencontre après trois victoires consécutives du Real Madrid, actuellement troisième du classement, tandis que l’Atlético pointe au sixième rang avant cette journée. Côté colchonero, Diego Simeone devra composer sans Pablo Barrios ni Alexander Sorloth, blessés, et attend jusqu’au dernier moment pour trancher sur la disponibilité de Julián Álvarez.

Au-delà de l’enjeu comptable pour la tête de la Liga, ce derby pèsera donc directement sur la hiérarchie des buteurs. Un but de Mbappé le rapprocherait de Raphinha à quatre longueurs seulement, quand une nouvelle absence au tableau d’affichage laisserait le Brésilien filer davantage en tête.

Un record de Ronaldo encore hors de portée

Pour mesurer l’ampleur de la performance de Raphinha, un rappel historique s’impose : le record de buts sur une saison de Liga appartient toujours à Cristiano Ronaldo, auteur de 48 réalisations en 2014-2015 sous le maillot du Real Madrid. À raison de 12 buts en sept journées, le rythme actuel du Brésilien placerait, en théorie, son total annuel bien au-delà de cette marque – à condition de le maintenir sur l’ensemble de la saison, ce qu’aucun joueur n’a réussi à faire depuis dix ans.

Le sort de ce duel à distance entre Raphinha et Mbappé se jouera donc en partie ce dimanche après-midi, sur la pelouse du Metropolitano, avant un calendrier chargé pour les deux prétendants au titre de meilleur buteur du championnat espagnol.