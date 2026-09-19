Real Madrid : la montée en puissance de Yan Diomandé bouleverse les plans de Mourinho

Vinícius Júnior pourrait débuter sur le banc de touche du Real Madrid dans les prochaines semaines. L’émission El Larguero, sur Cadena SER, a évoqué samedi 19 septembre, cette hypothèse envisagée par José Mourinho, alors que Yan Diomandé vient de livrer sa première passe décisive marquante avec le club, mardi contre Elche.

Une progression continue depuis l’arrivée de Diomandé

Recruté cet été pour 125 millions d’euros, plus 15 millions de bonus, l’ailier ivoirien de 19 ans a d’abord peiné à s’imposer. Ses quatre premières apparitions se sont limitées à des entrées en jeu, pour 83 minutes cumulées. Sa première titularisation, samedi 12 septembre contre le Rayo Vallecano, lui a valu une note de 5/10 dans le journal Marca, la plus basse du match.

La rencontre suivante à Elche, remportée 3-2, a changé la donne. À la 33e minute, Diomandé a délivré un centre pour Kylian Mbappé, auteur du deuxième but madrilène. Il a également réussi sept dribbles et onze courses progressives sur l’ensemble du match. Mourinho a salué cette prestation : « Il progresse, il possède une très bonne capacité de travail, il a fait un grand match. » La saison passée avec le RB Leipzig, l’international ivoirien avait inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs de Bundesliga, un total qui lui avait valu le titre de meilleur espoir du championnat.

Un Vinícius jugé moins tranchant

Selon les échanges tenus sur El Larguero, animée par Manu Carreño, cette forme montante de Diomandé placerait Mourinho devant un choix difficile concernant Vinícius, dont le rendement offensif serait jugé en baisse ces dernières semaines. L’entraîneur portugais avait pourtant défendu son joueur début septembre, assurant qu’il traversait une phase où les passes décisives précèdent les buts : « Il sait parfaitement qu’il progresse, il est totalement tranquille. »

Le Brésilien reste toutefois un pilier de l’effectif madrilène. Il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2032 après avoir réclamé un salaire net proche de 25 millions d’euros par saison, une demande finalement revue à la baisse.

Un test immédiat face à l’Atlético

Le calendrier ne laisse aucun répit à Mourinho : le Real Madrid se déplace ce dimanche 20 septembre au Riyadh Air Metropolitano pour affronter l’Atlético de Madrid, dans le cadre de la 7e journée de LaLiga. Selon les échanges tenus sur El Larguero, ce derby madrilène serait justement le moment choisi par les observateurs pour tester l’hypothèse d’un Diomandé titulaire à la place de Vinícius.

Le club madrilène aborde cette rencontre avec un début de saison presque parfait toutes compétitions confondues, tandis que l’Atlético, dirigé par Diego Simeone, a connu un départ plus poussif avant de se relancer avec une victoire en milieu de semaine. Le dernier duel entre les deux équipes au Metropolitano s’était soldé par la victoire des Colchoneros.

Diomandé occupe déjà une place particulière dans l’histoire du club : il est devenu, lors de son arrivée en août, le premier joueur ivoirien à porter le maillot du Real Madrid. Si Mourinho le reconduit dans le onze contre l’Atlético après sa performance à Elche, ce derby deviendrait la première confirmation concrète d’un changement de hiérarchie à droite de l’attaque madrilène. Aucune composition officielle n’a toutefois été communiquée par le club à la veille de la rencontre.