Doublure de Mbappé au Real, Gonzalo García rejoint Fulham pour s'imposer

Fulham engage Gonzalo García, doublure de Kylian Mbappé au Real Madrid la saison passée. Le club anglais a officialisé la signature de l’attaquant espagnol ce lundi 3 août 2026, en provenance du Real Madrid, contre un montant total avoisinant 42 millions d’euros pour 70 % de ses droits économiques.

Un an après sa révélation mondiale

García avait émergé à l’été 2025 lors de la Coupe du monde des clubs, où il avait terminé meilleur buteur du tournoi avec quatre réalisations. Cette performance avait relancé un débat sur sa capacité à concurrencer Mbappé au poste d’avant-centre.

La saison suivante a rebattu les cartes différemment. García a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues pour huit buts et trois passes décisives, cantonné à un rôle de remplaçant derrière Mbappé, aussi bien sous Xabi Alonso que sous José Mourinho. Ses rares titularisations sont intervenues à la faveur d’une blessure du Français durant l’hiver. Son temps de jeu total sur la saison n’a pas dépassé 1400 minutes.

Formé au Real Madrid depuis son arrivée en 2014, García quitte le club madrilène après onze saisons passées dans ses rangs. Le club a salué, dans un communiqué, son engagement et son dévouement durant toutes ces années.

Arbeloa, artisan du transfert

L’arrivée de García à Fulham doit beaucoup à Álvaro Arbeloa, nommé entraîneur des Cottagers cet été après avoir dirigé l’équipe première du Real Madrid en fin de saison dernière. Arbeloa avait déjà entraîné l’attaquant à la Castilla, l’équipe réserve madrilène, où García avait inscrit 60 buts en deux saisons.

Le joueur a indiqué être très reconnaissant et très heureux d’être ici, remerciant la direction et son nouvel entraîneur pour la confiance placée en lui.

Un contrat de cinq ans et une clause de rachat

L’accord prévoit un contrat courant jusqu’en 2031, avec une option pour une année supplémentaire. García portera le numéro 7 à Fulham et devra s’imposer face à Rodrigo Muniz pour une place de titulaire, dans un effectif remanié après le départ libre de l’attaquant mexicain Raúl Jiménez. Le Real Madrid a conservé, dans l’accord, une clause de rachat prioritaire ainsi qu’un pourcentage de 30 % sur une future revente.

Ce transfert s’ajoute à une liste de recrues formées à la Castilla récemment attirées en Premier League : Fulhamtravaillerait également à l’arrivée du milieu de terrain César Palacios, également passé par le centre de formation madrilène, sur recommandation d’Arbeloa. Pour combler son secteur offensif, le Real Madrid a de son côté déjà recruté en interne un jeune attaquant, Carlos Espí.