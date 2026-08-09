Drone explosif à Leipzig : le renseignement américain pointe la Russie, selon le WSJ

Un engin explosif transporté par drone, retrouvé le 5 août près d’un avion-cargo ukrainien à l’aéroport de Leipzig/Halle, proviendrait selon toute vraisemblance des services russes. C’est ce qu’affirment des responsables américains cités par le Wall Street Journal dans une édition du 7 août, sur la base d’évaluations du renseignement américain.

Un appareil suspect près d’un avion ukrainien

L’incident s’est produit dans la nuit du 4 au 5 août sur le tarmac de l’aéroport de Leipzig/Halle, une plateforme utilisée depuis 2022 comme base par la compagnie de fret ukrainienne Antonov Airlines. Un drone équipé d’un détonateur et de matière explosive a été localisé à proximité d’un appareil An-124 Ruslan de la compagnie. Un robot de déminage de la police allemande est intervenu pour neutraliser le dispositif après un examen aux rayons X. Le trafic aérien a été suspendu plusieurs heures, forçant la déviation de plusieurs vols. Un avion-cargo de DHL a percuté en plein vol un second objet non identifié, sans gravité pour l’appareil, qui a atterri à Hanovre.

Selon le ministre allemand de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, l’opération ne semblerait pas être l’œuvre d’amateurs mais aurait été planifiée de façon professionnelle. Aucune revendication n’a été formulée à ce stade. Interrogée par des médias occidentaux, l’ambassade de Russie à Berlin a qualifié l’incident de « provocation fabriquée ».

Une piste russe déjà évoquée à Berlin

Des responsables ukrainiens avaient rapidement désigné la Russie comme responsable présumée de l’incident, estimant qu’aucun autre acteur ne présentait un intérêt à cibler un appareil ukrainien sur place. Selon le Wall Street Journal, plusieurs responsables américains estiment que cet épisode ferait partie d’une campagne plus large de sabotage attribuée à Moscou, destinée à tester la réaction de l’Otan. Le journal évoque des craintes persistantes d’une provocation russe directe contre un pays membre de l’Alliance d’ici l’automne.

Une escalade des frappes de drones depuis plusieurs semaines

Cet épisode intervient dans un cadre de forte intensification des frappes de drones entre les deux pays. Selon les données de l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a lancé un nombre record de 5 438 drones sur l’Ukraine au cours du seul mois de juin, soit près d’un quart de plus que son précédent record de mars. Côté ukrainien, les raids de drones vers le territoire russe auraient triplé en six mois, leur zone de couverture géographique s’étendant progressivement à davantage de régions russes, selon des données russes relayées début août.

Un précédent incident avait déjà touché Leipzig/Halle en 2024, lorsqu’un engin incendiaire avait déclenché un feu dans un centre logistique de l’aéroport, un épisode que des services de sécurité occidentaux avaient alors imputé à une opération de sabotage russe.