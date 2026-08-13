Équipe de France : Fabien Barthez rejoint le staff de Zidane

Fabien Barthez devient le nouvel entraîneur des gardiens de l’équipe de France. La Fédération française de football a officialisé jeudi 13 août la composition d’une première partie du staff appelé à accompagner Zinédine Zidane, nommé sélectionneur pour les quatre prochaines années, jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Le choix de Barthez intervient dans le cadre de la nouvelle organisation validée par le président de la FFF, Philippe Diallo, sur proposition du sélectionneur. Le champion du monde 1998 retrouve ainsi l’environnement des Bleus avec une fonction clairement définie : la préparation et le suivi des gardiens de but.

Un staff encore incomplet

La FFF a présenté une organisation qui rassemble déjà plusieurs fonctions techniques, médicales et logistiques. Cette composition reste provisoire. La Fédération précise que l’ensemble du dispositif sera complété puis présenté au début du mois de septembre.

Un officier de liaison doit encore rejoindre l’organisation. Sa désignation interviendra dans le cadre de la convention de mise à disposition conclue entre la FFF et le ministère de l’Intérieur.

Autour de Zidane, le staff technique comprend David Bettoni, nommé entraîneur adjoint, Hamidou Msaidie, assistant coach, ainsi que Grégory Dupont, chargé de la stratégie et de la performance. Stéphane Plancque occupe le rôle d’observateur, tandis que Farid Tabet et Clément Ybert sont affectés à l’analyse vidéo et aux données.

La structure médicale compte un médecin, cinq kinésithérapeutes, un ostéopathe et un pédicure-podologue. Le secteur support comprend aussi des fonctions liées à la gestion de l’équipe, à la logistique, à la sécurité, à l’intendance, à la production d’images et à la restauration.

Zidane engage un cycle jusqu’en 2030

La nomination de ce staff intervient quelques semaines après l’arrivée de Zidane à la tête des Bleus. La FFF lui a confié la sélection nationale pour une période de quatre ans, avec la Coupe du monde 2030 comme horizon.

Ce mandat donne à la nouvelle équipe technique un cadre de travail qui dépasse les prochaines échéances. Le sélectionneur devra construire son projet avec son staff sur plusieurs compétitions internationales, alors que la Fédération prépare progressivement une organisation appelée à évoluer dans les prochaines semaines.

La FFF avait annoncé lors de la présentation de Zidane, le 28 juillet, que la composition complète de son encadrement serait dévoilée ultérieurement. L’annonce du 13 août constitue donc une première étape dans la mise en place du nouveau dispositif.

Avec Barthez au poste d’entraîneur des gardiens, Bettoni comme adjoint et Dupont chargé de la stratégie et de la performance, les premiers choix de la Fédération sur proposition de Zidane sont désormais connus. La présentation annoncée pour septembre permettra de connaître la composition définitive du staff des Bleus.