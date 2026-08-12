Déçu par Rodri, le Real Madrid relance Zubimendi, Arsenal réclame 90 millions €

Le Real Madrid cible désormais Martin Zubimendi comme priorité au milieu de terrain, après avoir manqué la signature de Rodri, finalement parti au FC Barcelone. D’après le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Arsenal fixe un prix plancher de 90 millions € pour son international espagnol.

Un été marqué par le fiasco Rodri

Le club madrilène croyait tenir son renfort au poste de numéro 6 : des discussions avaient été engagées avec Rodri sur les bases d’un engagement de quatre saisons. L’agent du joueur, Pablo Barquero, a confirmé sur Cadena Ser que les échanges avec le Real Madrid s’étaient déroulés de façon « positive », saluant leur professionnalisme. Le Barça a néanmoins forcé le passage dans les derniers jours du dossier, avec une offre initiale de 50 millions €, encore loin des 80 millions réclamés par Manchester City pour lâcher son joueur sous contrat jusqu’en 2027.

Le club catalan cherchait un remplaçant à Frenkie de Jong, de nouveau blessé pour une longue période. Champion du monde 2026 et élu meilleur joueur du tournoi, Rodri a finalement tranché en faveur de Barcelone, provoquant la colère d’une partie des socios madrilènes. L’ancien attaquant Fernando Morientes a publiquement critiqué la direction du club, estimant qu’elle « se moque un peu de nous ». Le conseil d’administration du Real Madrid avait pourtant validé cette approche, tout comme l’entraîneur José Mourinho, qui n’était jamais entré en contact avec Manchester City sur ce dossier.

Zubimendi, cible de longue date

Le nom de Zubimendi n’est pas nouveau à Madrid. Le club merengue s’était déjà positionné sur le joueur alors qu’il évoluait encore à la Real Sociedad, avant qu’Arsenal ne finalise son transfert pour environ 70 millions € à l’été 2025. Le milieu défensif espagnol, décisif lors du sacre d’Arsenal en Premier League, avait activé une clause libératoire fixée à 60 millions € au moment de son départ de la Real Sociedad — soit 30 millions de moins que le prix désormais fixé par les Gunners.

L’arrivée de Bruno Guimaraes à Arsenal, recruté à Newcastle, a rebattu les cartes en position de sentinelle. Le poste de titulaire de Zubimendi apparaît moins garanti à Londres, ce qui a ravivé les rumeurs sur son avenir, alors que Mikel Arteta souhaite pourtant le conserver. Son contrat court jusqu’en juin 2030.

Chelsea en embuscade

Le dossier ne se limite pas à un duel entre le Real Madrid et Arsenal. Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea et ancien technicien du Real Madrid, apprécierait particulièrement le profil de Zubimendi et l’aurait fait savoir à sa direction. L’Espagnol avait déjà réclamé sa signature l’an dernier lorsqu’il dirigeait encore le Real Madrid. Selon le journaliste Simon Phillips, qui suit l’actualité de Chelsea, le club londonien n’aurait pas officiellement lancé sa candidature, mais Zubimendi resterait un profil suivi de près par Alonso.

Reste à savoir si le Real Madrid, échaudé par l’échec du dossier Rodri, décidera d’aligner les 90 millions € exigés par Arsenal pour ce joueur formé à la Real Sociedad et sacré champion du monde avec l’Espagne cet été.