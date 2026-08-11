Sans crampons, comment Michael Olise a enflammé un match amateur à New York

Un ailier du Bayern Munich a disputé un match amateur en chaussettes, sans crampons, sur un terrain public de New York. Michael Olise s’est mêlé à des inconnus pour une partie organisée via l’application GoodRec, selon les informations relayées sur les réseaux sociaux par cette plateforme. Le match qui a eu lieu il ya quelques jours fait désormais la une de la presse américaine qui vante les mérites du football.

Une partie improvisée filmée sur les réseaux

La scène s’est déroulée sur le terrain de Gansevoort Peninsula, en plein Manhattan. Habillé pour la ville plutôt que pour le terrain, le joueur de 24 ans portait un haut orange vif et un large bas à motifs quadrillés, rejoignant des amateurs sans équipement sportif adapté. La vidéo de cette apparition, publiée sur TikTok le 23 juillet, a rapidement circulé en ligne.

Malgré l’absence de crampons, l’international français a multiplié les gestes techniques. Il a tenté à plusieurs reprises sa percée favorite, en partant de la droite pour finir de son pied fort, le gauche. À l’issue de la rencontre, il a posé pour une photo de groupe avec l’ensemble des participants. GoodRec a commenté ce moment sur ses réseaux : « Il nous bat même en chaussettes.«

L’application, fondée en 2020 par Jeff Estes, Lewis Black et Midori Koide, organise des matchs amateurs dans une soixantaine de villes nord-américaines. Le football y représente environ 90 % de l’activité, pour 3 000 à 4 000 joueurs quotidiens selon la plateforme.

Une Coupe du monde marquée par un record vieux de 56 ans

Cette parenthèse newyorkaise intervient quelques jours après l’élimination des Bleus au Mondial 2026. Battue 2-0 par l’Espagne en demi-finale, l’équipe de France s’est ensuite inclinée 6-4 face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place, disputé à Miami.

Sur cette rencontre, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition masculine, avec 22 réalisations, dont deux inscrites sur des passes décisives d’Olise. Tout au long du tournoi, le milieu offensif a délivré sept passes décisives, un total qui lui a permis de dépasser le record détenu par Pelé depuis 1970, année où le Brésilien en avait signé six lors de l’édition disputée au Mexique.

Cette performance vient conforter une saison 2025-2026 déjà aboutie avec le Bayern Munich : 22 buts et 31 passes décisives toutes compétitions confondues, un total qui lui avait valu le titre de joueur de l’année en Bundesliga.

Direction Munich pour la reprise

Resté aux États-Unis après l’élimination des siens, Olise profite d’une période de vacances avant de rejoindre les installations du Bayern pour la préparation estivale. Le club bavarois, qui doit composer avec les rumeurs entourant un possible transfert du joueur vers le Real Madrid, prépare actuellement sa reprise de la saison.