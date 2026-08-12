Lionel Messi : Cristiano Ronaldo brise 20 ans de rivalité pour le soutenir

Cristiano Ronaldo a publié un commentaire de soutien sous la lettre d’adieu de Lionel Messi à son père, mercredi 12 août. « Je t’embrasse fort toi et tes proches en ces temps difficiles, Leo. Reste fort« , a écrit l’attaquant portugais sur Instagram.

Le décès de Jorge Messi

Jorge Messi, père et ancien représentant de l’international argentin, est mort samedi 8 août à l’âge de 68 ans après une longue maladie. Il avait accompagné son fils dès l’enfance, notamment lors du déménagement de la famille vers Barcelone pour permettre à Lionel Messi d’accéder à un traitement hormonal financé par le club catalan.

Peu après l’annonce du décès, l’attaquant de l’Inter Miami a publié une lettre sur Instagram, accompagnée d’une photo avec son père. Il y confie ne pas savoir s’il jouera encore longtemps au football et rappelle que son père souhaitait le voir disputer la Coupe du monde 2026, alors que l’état de santé de ce dernier s’était brutalement dégradé juste avant la compétition. « Merci pour tout. Je t’aime, papa« , conclut-il.

Un geste qui dépasse la rivalité

Le message de Ronaldo intervient un jour après l’officialisation de son mariage avec Georgina Rodriguez. Le capitaine d’Al-Nassr et de la sélection portugaise a choisi de commenter directement la publication de son rival plutôt que de publier un message séparé.

Les deux joueurs ont dominé le football mondial pendant plus d’une décennie, cumulant à eux deux treize Ballons d’Or depuis 2008. Ronaldo avait déjà exprimé son respect pour l’Argentin à plusieurs reprises ces dernières années, déclarant que leur rivalité, très vive sur le terrain, avait laissé place à une reconnaissance mutuelle une fois les carrières éloignées des sommets simultanés du football européen.

De nombreuses autres personnalités du sport ont réagi au deuil de Messi, parmi lesquelles David Beckham, co-propriétaire de l’Inter Miami, qui a écrit « Je t’envoie tout mon amour, à toi et à toute ta famille« , ainsi que Rafael Nadal, Neymar et Luis Suárez.

Une relation faite de respect sans amitié

Messi avait lui-même clarifié la nature de sa relation avec Ronaldo lors d’une conférence de presse après un match de Coupe du monde des clubs disputé à Atlanta. Il avait alors expliqué que la compétition entre les deux joueurs était restée cantonnée au terrain, précisant qu’ils n’étaient pas amis faute de temps passé ensemble, mais qu’ils s’étaient toujours traités avec respect.

Cette relation contraste avec les débuts très tendus de leur rivalité, dans les années 2010, lorsque les deux stars se disputaient chaque saison le Ballon d’Or au sein du duopole formé par le Real Madrid et le FC Barcelone.